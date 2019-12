Essen. Am Freitag bestreitet Rot-Weiss Essen sein letztes Spiel des Jahres. RWE empfängt den VfB Homberg. Marcus Uhlig hofft auf eine große Kulisse.

RWE-Boss Uhlig bittet Essens Fans: "Macht die Hütte voll"

Rot-Weiss Essen spielt bislang eine überragende Saison. Aus 17 Spielen holte die Mannschaft 38 Punkte. Der Sieg gegen die SG Wattenscheid 09, die sich vom Spielbetrieb abmeldete, ist annulliert worden. Sonst würde RWE bei 18 Spielen und 41 Zählern stehen.

RWE rechnet mit Sieg über Aufsteiger Homberg

Die Punkte 39 bis 41 sollen am Freitag gegen den Liga-Neuling aus Duisburg-Homberg eingefahren werden. Alles andere als ein RWE-Sieg würde eine große Überraschung sein. Essen hat sechs der letzten sieben Spiele gewonnen und befindet sich mitten im Titelkampf der Regionalliga West.

Die Mannschaft von Trainer Christian Titz hat in dieser Saison eine große Euphorie im Umfeld ausgelöst. 11.100 Fans besuchen im Schnitt die Heimspiele der Rot-Weissen. "Eine tolle Zahl! Da können wir uns nur bei jedem RWE-Fan bedanken. Danke für diese einmalige Unterstützung", betont Marcus Uhlig.

Uhlig hofft auf über 10.000 Zuschauer beim RWE-Spiel

Der erste Vorsitzende des aktuellen Tabellen-Dritten der Regionalliga West würde sich auch zum Jahresabschluss über eine tolle, große Kulisse freuen. "Ich muss an unsere Fans eigentlich gar nicht appellieren. Denn sie sind einfach geil und kommen auch so ins Stadion. Trotzdem äußere ich den Wunsch, noch einmal die Mannschaft lautstark und zahlreich zu unterstützen. Das haben sich die Jungs verdient. Eine Kulisse von 10.000 Zuschauern plus X wäre schön. Also RWE-Fans: Macht die Hütte voll!"







Uhlig warnt davor den VfB Homberg, den Vorletzten der Liga, zu unterschätzen. "Für Sie ist es zum Jahresabschluss auch das Spiel des Jahres. Sie haben im Hinspiel gegen uns oder in Aachen beim Remis gezeigt, dass sie vor großen Kulissen stark aufspielen können. Zuletzt hat Homberg ja auch den SC Verl besiegt. Wir müssen da voll fokussiert sein. Wir wollen alle gemeinsam, das heißt Mannschaft, Fans, Verantwortliche alle Sinne schärfen und am Freitag mit einem Sieg gegen Homberg einen gelungenen Jahresabschluss feiern", sagt Uhlig.

RWE arbeitet am Zulassungsverfahren für die 3. Liga

Nach dem Homberg-Spiel geht es für die Spieler für drei Wochen in den Urlaub, bevor Trainer Titz am 3. Januar 2020 zum Trainingsauftakt im neuen Jahr bittet.





Auch Uhlig will ein paar Tage entspannen - zumindest die drei Feiertage an Weihnachten. "Da werde ich das Handy nicht ausmachen, aber zumindest lautlos stellen", sagt der 48-jährige Familienvater Uhlig mit einem Augenzwinkern. Ansonsten wird auch in den Tagen nach dem Homberg-Spiel und dem neuen Jahr bei RWE hinter den Kulissen gearbeitet. Das Zulassungsverfahren für die 3. Liga ist recht komplex und erfordert einige Anstrengungen. "Das ist ein schöner Stress. Wir freuen uns, dass wir uns überhaupt damit beschäftigen dürfen", sagt Uhlig.

Bis zum 1. März 2020 bleibt dem Rot-Weiss Essen Zeit, den Antrag für die Drittliga-Lizenz beim DFB zu stellen.

So viele Fans kamen zu den bisherigen RWE-Heimspielen

Rot-Weiss Essen - Borussia Dortmund II (2:1): 14.497

Rot-Weiss Essen - 1. FC Köln U23 (2:1): 9.227

Rot-Weiss Essen - SG Wattenscheid 09 (2:0): 12.007

Rot-Weiss Essen - Bonner SC (4:1): 11.009

Rot-Weiss Essen - SC Verl (1:4): 10.651

Rot-Weiss Essen - Fortuna Köln (0:1): 10.095

Rot-Weiss Essen - SF Lotte (4:1): 8.200

Rot-Weiss Essen - Alem. Aachen (3:0): 13.025