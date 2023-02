Rot-Weiss Essens Kapitän Felix Bastians verlängert Vertrag

Essen. Schon vor dem Derby gegen den MSV Duisburg gab es gute Nachrichten bei Rot-Weiss Essen. Denn der RWE-Kapitän bleibt an Bord.

Derbyzeit an der Hafenstraße: Rot-Weiss Essen empfängt derzeit den MSV Duisburg. 19.000 Zuschauer sind live dabei im ausverkauften Stadion an der Hafenstraße. Vor dem Spiel gab Rot-Weiss Essens Vorstandsboss Marcus Uhlig bei Magenta bekannt, dass der Kapitän an Bord bleiben wird.

Felix Bastians wird einen neuen Jahresvertrag unterschreiben. Nach Informationen dieser Redaktion sogar einen Vertrag, der eine Option für eine weitere Spielzeit beinhaltet. Uhlig: "Wir sind froh, dass wir eine Einigung erzielt haben. Er ist ein absoluter Führungsspieler und ein wichtiger Eckpfeiler." Mit Blick auf die Kulisse in Essen betonte Uhlig: "Mein Puls ist relativ ruhig. Viel mehr geht nicht. Wir hoffen, dass es ruhig bleibt. Es ist überragend stimmungsvoll. Wenn alles ruhig bleibt, sind wir alle zufrieden."

Otto Rehhagel erklärt Verbundenheit mit RWE

Sportlich können beide Teams mit einem Dreier ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf setzen. Zumal die Konkurrenz im Tabellenkeller auch nicht großartig punkten konnte. Uhlig hofft: "Wir wissen alle, was das für eine schwierige Liga ist. Wir waren neun Mal ungeschlagen, haben dann in Elversberg verloren. Ich hoffe, das hat die Sinne geschärft, denn es wäre mal wieder an der Zeit, zu gewinnen. Da gibt es keinen besseren Rahmen."

Wobei RWE mit Neuzugang Torben Müsel beginnt. RWE-Coach Christoph Dabrowski erklärt: "Wir haben ihn lange beobachtet und er hat eine gute Woche gehabt. Er ist unbekümmert, daher werfe ich ihn direkt rein."

Wieder unter den Zuschauern: Otto Rehhagel, der bei Magenta vor dem Anpfiff mit Blick auf seine Essener Verbundenheit erklärte: "Als ich 1960 ein Angebot von Melches bekam, hab ich hier mit den großen Spielern gespielt. Ich liebe auch die große weite Welt, aber wo immer ich war, da hatte ich auch immer RWE im Hinterkopf."

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE