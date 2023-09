Rot-Weiss Essen: Zwei Spielerverträge aufgelöst - was jetzt noch bei Transfers möglich ist

Essen. Erolind Krasniqi und Clemens Fandrich werden Rot-Weiss Essen verlassen. Die Verträge wurden aufgelöst. RWE könnte nochmal nachlegen.

Das war ein guter Samstag für Rot-Weiss Essen. Erst siegte RWE mit 2:0 beim SC Freiburg II und dann gab der Verein zwei Vertragsauflösungen bekannt. Clemens Fandrich und Erolind Krasniqi werden künftig nicht mehr an der Hafenstraße auflaufen. Beide Mittelfeldspieler haben sich mit RWE zum Ablauf der Transferperiode auf eine vorzeitige Aufhebung der ursprünglich bis zum 30. Juni 2024 gültigen Verträge verständigt.

Rot-Weiss Essen: Marcus Steegmann bedankt sich bei beiden Spielern

"Wir danken Clemens und Erolind für ihren Einsatz für unsere Farben. Beiden wünschen wir für die Zukunft sportlich wie privat alles Gute", sagt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE.

Der 23-jährige Erolind Krasniqi wechselte im Herbst 2019 an die Hafenstraße und absolvierte in dieser Zeit 37 Pflichtspiele für RWE. Zuletzt war Krasniqi an den Nord-Regionalligisten Teutonia Ottensen ausgeliehen. Clemens Fandrich war seit August 2022 bei Rot-Weiss Essen beschäftigt und kommt in dieser Zeit wettbewerbsübergreifend auf 25 Einsätze.

Nachdem die Ausleih-Deals mit Tim Oermann (VfL Bochum) und Jona Niemiec (Fortuna Düsseldorf) geplatzt sind, könnte nun doch noch ein neuer Spieler an der Hafenstraße vorgestellt werden. Vielleicht sogar zwei neue Akteure, für die Innenverteidigung und den Angriff.

Rot-Weiss Essen kann vertragslose Spieler holen

Denn es sei noch einmal erwähnt: Das Sommer-Transferfenster ist seit Freitag (1. September, 18 Uhr) geschlossen. Doch vertragslose Spieler können weiterhin verpflichtet werden.

Die Kollegen des Portals "liga3-online.de" haben eine Liste von einigen vertragslosen Profis zusammengestellt. Hier geht es zur der Liste.

