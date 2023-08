Rot-Weiss Essen: Zwei Spieler sollen noch geholt werden

Rot-Weiss Essen hat das hoch emotionale Westderby gegen Preußen Münster in der Nachspielzeit mit 1:0 für sich entschieden. In unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße" analysieren die RWE-Experten Ralf Wilhelm und Krystian Wozniak gemeinsam mit Moderatorin Kira Alex den ersten rot-weissen Saisonsieg. Der Blick geht auch nach vorne, denn am Samstag steht das nächste Spiel auf dem Programm: beim SC Freiburg II.

Essen. Rot-Weiss Essen freut sich über den ersten Saisonsieg in der 3. Liga. In unserem RWE-Talk analysieren wir die Partie und reden über Transfers.

Rot-Weiss Essen hat den Bock umgestoßen und den ersten Heimsieg der Saison gefeiert. Noch mehr: Das 1:0 im Westderby gegen Preußen Münster war der erste Dreier im Stadion an der Hafenstraße seit dem 1. April 2023. Damals besiegte RWE in einer Wasserschlacht den SC Freiburg II mit 2:0. Das Zählen der Tage seit dem letzten Heimsieg hat nun ein Ende.

Rot-Weiss Essen muss zum SC Freiburg II

Freiburg II ist auch ein gutes Stichwort. Denn am Samstag (2. September, 14 Uhr) geht es für Rot-Weiss Essen in den Breisgau. Und vielleicht gelingt es der Mannschaft von Christoph Dabrowski mit dem Selbstvertrauen des Derby-Erfolges auch, den Bock in der Fremde umzustoßen. Denn der letzte RWE-Auswärtsdreier datiert vom 6. November 2022, damals gab es ein 5:3 beim VfB Oldenburg.

Rot-Weiss Essen gegen Preußen Münster: Über dieses Duell sprechen wir in unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße" Foto: ffs

Das ist auch ein Themenpunkt in unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße", in dem diesmal Ralf Wilhelm und Krystian Wozniak mit Moderatorin Kira Alex diskutiert haben.

Gut möglich, dass in Freiburg dann schon neue Spieler für RWE auflaufen. Denn bekanntlich schließt am Freitag, 1. September (18 Uhr), das Transferfenster dieses Sommers 2023. Aktuell steht Rot-Weiss Essen nach unseren Informationen mit zwei Spielern in Verhandlungen. Einer dieser Akteure ist Innenverteidiger Tim Oermann vom VfL Bochum.

Wie unsere Experten die nächsten Gegner und die Ausgangslage der Essener einschätzen, erfahren Sie in unserem Talk. Viel Spaß beim Reinhören!

