Rot-Weiss Essen vor Hammer-Aufgabe im DFB-Pokal: So stark ist der HSV

Erstes Heimspiel der Saison, erster Heimsieg. Und der war sogar deutlich. 3:0 hieß am Ende für den FC Schalke 04 gegen den 1.FC Kaiserslautern. Eigentlich alles gut. Und doch hat der Schalker Sieg gefühlt mehr Schwächen als Stärken der Mannschaft offenbart. Etwas anders lief der Liga-Auftakt für Rot-Weiss Essen. Kein schlechtes Spiel gemacht und trotzdem verloren. Wie sind die Leistungen der beiden Mannschaften einzuschätzen und was geht für Schalke und Essen im Pokal? Unter anderem darüber diskutieren unsere Reporter, Schalke-Experte Andreas Ernst und RWE-Experte Justus Heinisch, zusammen mit Moderator Timo Düngen.

Essen. Rot-Weiss Essen ist zurück im DFB-Pokal. Am Sonntag kommt der HSV an die Hafenstraße. Darüber sprechen wir in unserem Podcast fußball inside.

Was für ein Kracher-Spiel an der Essener Hafenstraße! Am Sonntag (13 Uhr, Sky) trifft Drittligist Rot-Weiss Essen in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Zweitligisten Hamburger SV. Nachdem sich RWE für die letzten beiden Spielzeiten nicht qualifizieren gelang den Essenern der Sprung in die Hauptrunde. An die letzte Pokalsaison in der Spielzeit 2020/21 denken RWE-Fans gerne zurück. Damals erreichten die Rot-Weissen als Viertligist das Viertelfinale.

Rot-Weiss Essen im DFB-Pokal: HSV ist in Topform

Die Vorfreude in Essen ist riesig. Das Spiel ist längst ausverkauft. Auf das Team von Trainer Christoph Dabrowski wartet eine attraktive, aber sehr schwere Aufgabe. Nach der großen Enttäuschung am Ende der letzten Saison, als der HSV auf dramatische Art und Weise den Bundesliga-Aufstieg verpasste, gelten die Hamburger als Topfavorit. Das spektakuläre 5:3 am ersten Spieltag gegen Schalke unterstrich diese Ambitionen. Wie RWE den HSV überraschen kann? Darüber haben wir gesprochen.

In der aktuellen Folge unseres Podcasts fußball inside diskutiert Moderator Timo Düngen mit Schalke-Reporter Andreas Ernst und RWE-Reporter Justus Heinisch über die aktuelle Situation bei beiden Klubs und die Perspektiven für das Pokalspiel. Ab Minute 22:55 geht es um Rot-Weiss Essen.

Volles Haus an der Hafenstraße: Das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem HSV ist ausverkauft. Foto: Micha Korb / ffs

