Rot-Weiss Essen: Vierter Zugang fix - Verteidiger aus Leipzig kommt

Essen. Drittligist Rot-Weiss Essen treibt seine Personalplanung voran. Aus der Regionalliga Nordost wechselt ein Rechtsverteidiger zu RWE.

Rot-Weiss Essen kann erneut Vollzug vermelden. Nach Vinko Sapina (SC Verl), Aaron Manu (Rot-Weiß Erfurt) und Moussa Doumbouya (FC Ingolstadt) hat der Fußball-Drittligist am Montag seinen vierten Zugang für die Saison 2023/2024 vorgestellt.

Rot-Weiss Essen holt Eric Voufack - Vertrag bis 2025

Wie Manu kommt auch dieser aus der Regionalliga Nordost. Rechtsverteidiger Eric Voufack wird ab sofort für Rot-Weiss Essen auflaufen. Der 21-Jährige, der auf der Rechtsverteidiger-Position zum Einsatz kommt, wechselt vom Nordost-Regionalligisten Lok Leipzig an die Hafenstraße und unterzeichnet dort einen Vertrag bis 2025.

Mit Voufack, Andreas Wiegel und Sandro Plechaty stehen RWE-Trainer Christoph Dabrowski nun drei Spieler für die rechte Abwehrseite zur Verfügung.

"Eric Voufack ist ein sehr dynamischer Rechtsverteidiger, der vor allem in der Vorwärtsbewegung seine Stärken hat, gute Flanken schlägt und in den letzten beiden Jahren einige Scorerpunkte gesammelt hat. Nichtsdestotrotz bringt er durch seine Statur auch eine ordentliche Zweikampfhärte und Robustheit mit und kann zudem auch auf der linken Seite eingesetzt werden. Wir sind von seinem Potential sehr überzeugt", wird RWE-Trainer Dabrowski zitiert.

RWE-Kaderplaner Marcus Steegmann sagt: "Eric Voufack ist ein Talent, das noch zwei Jahre lang die U23-Regel erfüllt, für sein Alter aber auch schon einiges an Erfahrung sammeln konnte. Mit 18 Jahren kam Eric bereits zu seinen ersten Einsätzen in der 3. Liga, nach seinem Wechsel nach Leipzig hat er sich dort bei einem Verein, der um die vorderen Plätze mitspielt, auf Anhieb als Stammspieler etablieren können. Wir freuen uns, dass wir ihn trotz namhafter Konkurrenz von uns überzeugen konnten und werden gemeinsam mit ihm an seiner weiteren Entwicklung arbeiten."

Mehr News bei Rot-Weiss Essen

Voufack wurde beim Halleschen FC sowie beim FC Carl Zeiss Jena ausgebildet, bei den Thüringern absolvierte der 1,82 Meter große Rechtsfuß auch seine ersten Spiele im Profifußball. Im Sommer 2021 folgte der Wechsel zum 1. FC Lokomotive Leipzig in die Regionalliga Nordost, wo er mit 20 Jahren Stammspieler wurde. Insgesamt bringt es Voufack auf vier Einsätze in der 3. Liga sowie 68 Spiele in der Regionalliga, in denen er sechs Treffer erzielte und elf weitere vorbereitete.

Voufack will Rot-Weiss Essen mit "Offensivpower" helfen

"Ich wollte unbedingt den Schritt in den Profifußball machen und bei einem großen Verein vor einer tollen Kulisse spielen. Bei RWE hatte ich von Beginn an das Gefühl, dass die Hafenstraße der perfekte Ort ist, um mich fußballerisch und persönlich weiterzuentwickeln. Ich werde in jedem Training und in jedem Spiel alles reinwerfen und versuchen, der Mannschaft mit meiner Offensivpower zu helfen", erklärt Voufack - Essens vierter Neuer für die Serie 2023/2024.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE