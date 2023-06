Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg in der 3. Liga: Magenta Sport schnürt Paket mit ARD für bis zu zwei Free-TV-Partien pro Spieltag

Duisburg/Essen. Fans von Rot-Weiss Essen und des MSV Duisburg können Partien ihrer Klubs auch künftig bei Magenta, ARD und Dritten sehen. Neue Anstoßzeiten.

Die Fans des MSV Duisburg und von Rot-Weiss Essen werden auch in der kommenden Saison und den nächsten vier Jahren – sofern beide Klubs in der 3. Liga bleiben – Partien ihrer Klubs im Free-TV sehen können. Am Dienstag verkündete die Deutsche Telekom als Rechteinhaber, dass auch bis einschließlich der Saison 2026/27 pro Spieltag bis zu zwei Begegnungen mit eventueller Beteiligung des MSV und von RWE in der ARD beziehungsweise den Dritten Programmen gezeigt werden. 312 der insgesamt 380 Spiele werden aber weiterhin exklusiv auf Magenta Sport gezeigt.

Auch dank MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen: insgesamt 25 Millionen Zuschauer in 2022/23

„Diese 3. Liga macht jede Saison mehr Spaß, liefert beständig bis zur Schlussminute des letzten Spieltags beste Unterhaltung, viele Überraschungen, tolle Fans und ehrlichen Fußball. Unser erfolgreiches Angebot bietet bis 2027 noch mehr Exklusivspiele mit vielen spannenden Klubs“, sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. Die 3. Liga boomt bei Magenta Sport, wo alle 380 Saisonpartien zu sehen sein werden: Die Gesamt-Reichweite der vergangenen Saison lag bei 25 Millionen Zuschauern, einzelne Live-Spiele erzielten regelmäßig sechsstellige Nutzungszahlen – sicherlich auch, wenn der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen beteiligt waren.

Über die Sublizensierung für die ARD und die Dritten Programme werden MSV- und RWE-Fans auch weiter in den Genuss kommen, ihr Team im Free-TV sehen zu können. „Wir haben auch im Interesse der Fans einen sehr guten Mix aus Pay-TV und frei empfangbarem Angebot gefunden“, so Butzen. „Wir schätzen die seit 2017 währende, gute Zusammenarbeit mit der ARD und den 3. Programmen insbesondere in der 3. Liga.“ Der Vertragsabschluss erfolgte über SportA, die Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, und steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der bei der ARD zuständigen Gremien.

Neue Anstoßzeiten für MSV- und RWE-Fans

Worauf sich die Anhänger des MSV Duisburg und von Rot-Weiss Essen einstellen müssen: veränderte Sendeplätze durch neue Anstoßzeiten. Mit Beginn der Saison 2023/24 erstreckt sich der Regelspieltag in der 3. Liga nur noch über drei statt bisher vier Tage. Das Montagsspiel fällt weg, und sonntags werden die drei Partien künftig auf die Anstoßzeiten 13.30 oder 14 Uhr, 16.30 Uhr und 19.30 Uhr verteilt. Auch der Samstag als Hauptspieltag wird neu aufgesetzt: Ab 13.45 Uhr laufen nunmehr fünf Partien parallel, ein Topspiel wird am späten Nachmittag angepfiffen. Der Freitag startet wie gewohnt mit einer Partie.

Noch befinden sich die Teams von Rot-Weiss Essen und des MSV Duisburg sowie der Konkurrenz in der Sommerpause. Der Start zur neuen Saison erfolgt am 4. August.

