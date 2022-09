Rot-Weiss Essen trauert: Ex-Präsident Wilfried Schenk gestorben

Essen. Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen trauert um seinen ehemaligen Vereinspräsidenten. Wilfried Schenk ist im Alter von 78 Jahren verstorben.

Trauer an der Essener Hafenstraße: Wilfried Schenk, ehemaliger Vereinsboss des Drittliga-Aufsteigers verstarb im Alter von 78 Jahren. Das gab RWE am Freitagabend bekannt.

Schenk war zwischen 1994 und 1997 hauptverantwortlicher Mitarbeiter bei Rot-Weiss Essen. Er übernahm den Klub in einer schwierigen Lage. Die Zweitliga-Saison 1993/94 beendete RWE aufgrund eines Lizenzentzuges als Zwangsabsteiger. In der gleichen Saison feierten die Rot-Weiss Essen mit dem Einzug in das DFB-Pokalfinale den größten Erfolg der jüngsten Vereinsgeschichte. Schenk erlebte das DFB-Pokalfinale 1994 in Berlin (1:3 gegen Werder Bremen) hautnah mit. Zudem feierte Schenk mit RWE 1996 den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

"Wilfried Schenk entwickelte den Verein mit Herzblut, Leidenschaft und zahlreichen Ideen weiter. Als zuverlässiger und treuer Sponsor sowie Fan war Schenk auch weit über seine Amtszeit mit Rot-Weiss Essen tief verbunden. Als Geschäftsführer eines Obst- und Gemüsegroßhandels unterstützte er Verein und Aktivenbereich. Das Stadion an der Hafenstraße besuchte Schenk regelmäßig. Rot-Weiss Essen wird Wilfried Schenk auf Ewig ein ehrendes Andenken bewahren und wünscht allen Angehörigen in dieser schwierigen Zeit viel Kraft", heißt es in einer Pressemitteilung des Klubs.

