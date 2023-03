Rot-Weiss Essen: Thomas Eisfeld - so wählen RWE-Fans seinen Treffer zum "Tor des Monats"

Essen. Er traf gegen die Reserve von Borussia Dortmund - und wie. Der Treffer von Rot-Weiss Essens Thomas Eisfeld könnte "Tor des Monats" werden.

Was ist schöner als ein Tor in einem Derby? Ein Traumtor in einem Derby. So eines, wie es Rot-Weiss Essens Thomas Eisfeld beim 2:0 gegen Borussia Dortmund II am 19. Februar gelang. 51. Minute, ein Querschläger flog in hohem Bogen aus dem Strafraum, Eisfeld fixierte den Ball und jagte ihn aus 17 Metern volley Richtung Dortmunder Tor. Einschlag im linken oberen Knick, riesiger Jubel. Ein Treffer, der nun zur Wahl des „Tor des Monats“ der ARD steht.

„Manchmal gelingt mir sowas eben“, hatte der 30-Jährige im Anschluss über sein Tor gesagt, das Rot-Weiss Essen gegen die U23 von Borussia Dortmund in Führung gebracht hatte. Das 1:0 in der 51. Minute – welch ein wichtiger Treffer; für die Mannschaft, für die Fans, für Eisfeld selbst. Er rannte Richtung Eckfahne und schrie seine Emotionen heraus.

Rot-Weiss Essens Matchwinner

Zuvor war es nicht die Saison des Spielmachers gewesen, zwischen September und November des vergangenen Jahres war er mit einem Innenbandanriss ausgefallen. Das Traumtor gegen Dortmund war dann mehr als ein schöner Treffer. Es war auch eine Ansage, mit der Thomas Eisfeld seinen Status untermauerte, seine Rolle als Stamm- und Führungsspieler unterstrich.

Der Sieg gegen den BVB war der erste Erfolg nach sieben sieglosen Partien in Folge. Und Startelf-Rückkehrer Eisfeld war der Matchwinner. Auch am jüngsten Sonntag stand Eisfeld beim 2:0 gegen die SpVgg Bayreuth auf dem Feld bis zur 70. Minute. Er war im Mittelfeld, aus dem lange Zeit zu wenig Impulse in die Spitze kamen, noch der Beste. Immer mit Drang nach vorne, das Spiel anzukurbeln, doch er kam nie so richtig in geeignete Schussposition.

Neben Eisfelds Traumtor wurden von der ARD Sportschau außerdem Treffer von Marius Bülter (Schalke 04). Marton Dardai (Hertha BSC), Paulina Krumbiegel (TSG Hoffenheim) und Manfred Starke (VfB Oldenburg) nominiert.

