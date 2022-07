Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen: Streichkandidat vor Wechsel in die Regionalliga

Essen. Rot-Weiss Essen muss seinen Drittliga-Kader verkleinern. Für einen RWE-Streichkandidaten ist nun ein Abnehmer gefunden worden.

Vier Spieler hatten im Aufgebot von Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen beim letzten Härtetest gegen Alemannia Aachen (3:1) gefehlt. Für fünf Spieler war kein Platz im RWE-Spieltagskader. Auch nicht für Innenverteidiger Yannick Langesberg. Jetzt hat der 28-Jährige wohl einen neuen Arbeitgeber gefunden: Nach Informationen dieser Redaktion ist ein Wechsel von Langesberg zum TSV Steinbach Haiger in die Regionalliga Südwest wahrscheinlich.

Rot-Weiss Essen: Langesberg war im Trainingslager dabei

Der Abwehrspieler hatte die Mannschaft noch überraschend ins Trainingslager nach Niedersachsen begleiten dürfen, nachdem er eigentlich schon als aussortiert galt. Aber in den ersten Wochen unter dem neuen Trainer Christoph Dabrowski kämpfte er sich mit guten Leistungen näher an die Mannschaft und wurde mit der Chance belohnt, sich auch im Trainingslager zu beweisen. "Langesberg hat uns im Training überzeugt und ist wieder ein vollwertiges Mitglied des Kaders", betonte der RWE-Trainer da noch.

Jetzt kommt also doch die nächste Trendwende in der Personalie des Innenverteidigers, der für RWE in der abgelaufenen Saison elf Spiele absolvierte und laut Dabrowski „Felix Bastians, Daniel Heber, Felix Herzenbruch, Enrique Rios Alonso und Mustafa Kourouma vor sich“ hatte.

