Rot-Weiss Essen: Spiel bei Rot Weiss Ahlen abgesagt

RWE-Trainer Christian Neidhart legt mit seiner Mannschaft an diesem Wochenende eine Zwangspause ein.

Essen. Das Meisterschaftsspiel von Rot-Weiss Essen in der Regionalliga bei Rot Weiss Ahlen ist am Donnerstag abgesagt worden. Rasen nicht bespielbar.

Das für Freitagabend angesetzte Spiel zwischen Rot Weiss Ahlen und Spitzenreiter Rot-Weiss Essen wurde abgesetzt. Die Platzverhältnisse im Wersestadion lassen eine Austragung der Begegnung nicht zu, die Stadt Ahlen hat den Platz im Wersestadion daher am Donnerstag gesperrt. Ein Nachholtermin wird in Kürze bekannt gegeben. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten zunächst ihre Gültigkeit. Das gab Rot-Weiss Essen am Donnerstag bekannt.

Das Spiel gegen RW Ahlen, ursprünglich für den morgigen Freitag angesetzt, kann wegen Unbespielbarkeit des Platzes nicht stattfindenhttps://t.co/GttKSBmE4g#immeRWEiter #nurderrwe pic.twitter.com/FQM70JQatI — Rot-Weiss Essen (@rot_weiss_essen) December 2, 2021

Ebenfalls abgesagt wurde das Duell der U23-Teams von Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach. Auch diese Partie kann am Freitagabend aufgrund des Wetters nicht ausgetragen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE