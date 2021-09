Rot-Weiss Essen schießt sechs Tore gegen Bottrop

Bottrop. Rot-Weiss Essen hat das erste Spiel im Niederreinpokal souverän gewonnen. Fortuna Bottrop träumte nicht lange von einer Überraschung.

Volksfeststimmung auf der Sportanlage des SV Fortuna Bottrop an der Rheinbabenstraße. Der Fußball-Bezirksligist hatte geladen zur ersten Runde im Verbandspokal. Und weil der Gegner Rot-Weiss Essen war, der Spitzenreiter aus der Nachbarstadt, war der „Laden“ mit rund 1300 Besucher rappelvoll. Ein Highlight in dieser Saison für den Gastgeber, keine Frage. Und die Zapfer am Bierhahn kamen noch eher ins Schwitzen als die Fußballer.

Nur der erste Schritt: Rot-Weiss Essen möchte den Pokal gewinnen

Die Rollen waren klar verteilt, das wussten alle. Und die Stimmung im Publikum kippte auch nicht, als der hohe Favorit mit dem 1:0 (29.) durch Kevin Holzweiler den Blinker setzte, um planmäßig auf die Siegerstraße einzubiegen. RWE gewann locker mit 6:0 (3:0) und steht damit in der zweiten Runde. Es ist erst der Beginn, denn natürlich hat sich die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart erneut in dieser Saison vorgenommen, nach dem „Pott“ zu greifen.

Seriös angehen, das ist das Stichwort des Favoriten. Trainer Neidhart hatte es zuvor gesagt, man müsse die ungewohnten Gegebenheiten annehmen. Kunstrasen, schummriges Flutlicht und ein Gegner der mit sich vor dem eigenen Tor verschanzt und kämpft, als ginge es um die Meisterschaft.

RWE schonte einige Spieler, Torwart Daniel Davari, Daniel Heber, Sascha Grote und Simon Engelmann standen nicht in der Startelf. „Engel“ tauchte aber zumindest auf dem Spielberichtsbogen auf. Sicher ist sicher.

Dafür begannen auf Außen Felix Heim und Sascha Voelcke, Yannick Langesberg verteidigte. Es war noch immer ansehnlich, was die Essener aufboten.

Rot-Weiss Essen übernahm die Initiative

Und die Rot-Weissen übernahmen auch gleich die Initiative, ließen den Ball laufen und ließen den Widersacher zunächst gar nicht aus der eigenen Hälfte. Zwangsläufig ergaben sich reichlich gute Chancen, die allerdings vor allem Fortuna-Keeper Cedric Lohe mit tollen Reaktionen zunichtemachte.

Erstmals nach Gefahr vor dem Essener Tor roch es erst nach 24 Minuten, nachdem RWE-Torhüter Golz einen Querschläger produziert hatte (24.), doch der Schuss von Samet Güldü wurde abgeblockt.

Dann aber eine ganz feine Vorbereitung des quirligen Kefkir, der zu Kevin Holzweiler durchsteckte und schon war‘s passiert. Der Anfang vom Ende des Bottroper Traums.

Rot-Weiss Essen: Golz – Alonso (46. Kourouma), Langesberg, Herzenbruch, Voelcke – Heim, Krasniqi, Harenbrock (46. Zimmerling), Kefkir - Holzweiler (46. Büyükarslan), Janjic (57. Engelmann).

Tore: 0:1 Holzweiler (29.), 0:2 Kefkir (32.), 0:3 Janjic (45.), 0:4 Janjic (56.), 0:5 Krasniqi (68.), 0:6 Engelmann (68.)

