Rot-Weiss Essen: Pokal-Gegner Wuppertal erwartet mehr als 10.000 Zuschauer

Wuppertal. Rot-Weiss Essen ist am Mittwoch im Niederrheinpokal gefordert. Es geht zum alten Rivalen Wuppertaler SV. Die Gastgeber erwarten ein volles Haus.

Wuppertaler SV gegen Rot-Weiss Essen: Dieses Duell war in den vergangenen Jahren in der Regionalliga West immer ein sehr brisantes Spiel. Mittlerweile ist RWE in die 3. Liga aufgestiegen - und trotzdem treffen die Rivalen wieder einmal aufeinander: Am Mittwoch, 19 Uhr, im Niederrheinpokal-Viertelfinale.

Man mag sich nicht sonderlich: Am Mittwoch kommt es im Niederrheinpokal zum Duell zwischen dem Wuppertaler SV und Rot-Weiss Essen. Foto: Thorsten Tillmann / ffs

Zur Erinnerung: Vor rund einem Jahr gewann Wuppertal gegen Essen mit 3:1 und zog damals ins Niederrheinpokal-Finale ein. Dieses verlor der WSV dann gegen den SV Straelen. Nun peilen die Rot-Blauen den Niederrheinpokal-Sieg 2023 an, zuvor muss Rot-Weiss Essen aus dem Weg geräumt werden.

"Wuppertal brennt auf dieses Duell gegen RWE"

Der RevierSport sprach vor dem brisanten Schlagerspiel mit WSV-Sportchef Stephan Küsters. Zum Showdown im Stadion am Zoo erwartet der Ex-Profi eine große Kulisse. "Die ganze Stadt Wuppertal brennt auf dieses Duell gegen RWE. Ich erwarte eine Kulisse von 10.000 plus X Zuschauern. Letztes Jahr waren es ja auch knapp 12.000 Fans."

