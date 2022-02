Essen. Rot-Weiss Essen spielt am Samstag beim VfB Homberg. Noch stehen Eintrittskarten für den Gästeblock zur Verfügung.

Rot-Weiss Essen will am Samstag die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga-West ausbauen. Die Essener gastieren beim VfB Homberg (14 Uhr).

Noch stehen Auswärtstickets zur Verfügung. Der Klub verkauft die rund 250 Karten an diesem Freitag (11. Februar) ab 14 Uhr im Fanshop an der Hafenstraße.

