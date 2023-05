Rot-Weiss Essen: Nächster Publikumsliebling - Engelmann verlässt Hafenstraße

Essen. Simon Engelmann wird Rot-Weiss Essen verlassen. Der Publikumsliebling kehrt nach drei Jahren in seine Heimat zurück.

Jetzt ist es perfekt. Nach Felix Herzenbruch, Oguzhan Kefkir, Raphael Koczor, Niklas Tarnat und Kevin Holzweiler wird auch Simon Engelmann Rot-Weiss Essen verlassen.

Den Stürmer, der in der laufenden Saison in der 3. Liga sechs Treffer erzielte, zieht es zurück in seine Heimat zu seiner Familie. „Simon Engelmann hat in den letzten Jahren viel für RWE geleistet und ist zu Recht ein großer Publikumsliebling. Stürmer mit seinen Vollstrecker-Qualitäten gibt es nur selten, entsprechend groß ist sein Anteil am Erfolg der letzten Jahre. Leider konnten wir ihn nicht von einer Vertragsverlängerung überzeugen, da im Ergebnis sein Wunsch, wieder näher bei seiner Familie zu sein, überwogen hat. Wir wünschen Simon für seine sportliche und private Zukunft alles Gute“, erklärt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE.

Engelmann ergänzt: "Ich hatte drei fantastische Jahre an der Hafenstraße. Neben den großartigen Siegen im DFB-Pokal bleibt natürlich der Aufstieg im vergangenen Jahr für immer unvergessen. Ich habe mich nach den verschiedenen Gesprächen jedoch dazu entschieden, ab der kommenden Saison stärker für meine Familie da sein zu wollen, die im vergangenen Jahr oft auf mich verzichten musste. Ich möchte mich bei meinen Mitspielern, dem Trainerteam und natürlich bei den unglaublichen Fans für die Unterstützung und die unvergesslichen Momente in den letzten Jahren bedanken und werde die Zeit nie vergessen. RWE wird immer einen Platz in meinem Herzen haben!“

2020 kam Engelmann vom SV Rödinghausen nach Essen, in der Summe kommt er für RWE auf 113 Spiele, in denen er stolze 70 Treffer erzielte. Nach Informationen dieser Redaktion wird Engelmann ab Sommer wieder für Rödinghausen auflaufen.

Auslaufende Verträge (3)

Michel Niemeyer

Cedric Harenbrock (Vertrag verlängert sich beim Klassenerhalt um ein Jahr)

Ron Berlinski (Vertrag verlängert sich beim Klassenerhalt um ein Jahr)

Ausgeliehene Spieler – eventuelle Kaufoptionen sind hier nicht berücksichtigt (5)

Moritz Römling (VfL Bochum)

Meiko Sponsel (1. FC Köln)

Felix Götze (FC Augsburg / er wird bei einem Klassenerhalt fest verpflichtet)

Lawrence Ennali (Hannover 96)

Luca Wollschläger (Hertha BSC)

Leihspieler, die zurückkommen (6)

Timur Kesim (Wattenscheid 09)

Nico Haiduk (ETB SW Essen)

Sascha Voelcke (1. FC Bocholt)

Nils Kaiser (SC Wiedenbrück)

Fabian Rüth (RW Koblenz)

Erolind Krasniqi (Teutonia 05)

Länger gebunden

Bis 2024

Felix Wienand

José-Enrique Rios Alonso

Felix Bastians

Sandro Plechaty

Björn Rother

Clemens Fandrich

Thomas Eisfeld

Torben Müsel

Isaiah Young

Aurel Loubongo

Bis 2025

Mustafa Kourouma

Andreas Wiegel

Jakob Golz

Zugänge -

Abgänge: Felix Herzenbruch, Oguzhan Kefkir, Raphael Koczor, Niklas Tarnat, Simon Engelmann, Kevin Holzweiler (alle unbekannt)

Brennpunkte bei Rot-Weiss Essen:

.

.

.

