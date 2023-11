Rot-Weiss Essen: Mitglieder entlasten Uhlig und Aufsichtsrat

Essen Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung haben die Mitglieder von Rot-Weiss Essen den Vorstand und den Aufsichtsrat entlastet.

Es war der spannendste Punkt auf der Tagesordnung der außerordentlichen Jahreshauptversammlung von Rot-Weiss Essen an diesem Sonntag: die Entlastung vom Vorstand Marcus Uhlig und dem Aufsichtsrat um den Vorsitzenden André Helf.

Über 650 Mitglieder waren stimmberechtigt, 460 davon waren vor Ort im Saal der Messe Essen, über 200 weitere schalteten sich online zur Veranstaltung dazu. Eine Mehrheit von 80 Prozent benötigten Vorstand und Aufsichtsrat. Und? Geschafft. Uhlig enthielt 612 Pro-Stimmen. Gegen ihn stimmten 57 Mitglieder, 27 weitere enthielten sich. Beim Aufsichtsrat? 609 stimmten für die Entlastung des Aufsichtsrats, 59 gegen sie, 39 enthielten sich.

Rot-Weiss Essen: Uhlig und Helf werden entlastet

Auffällig: Viele der Mitglieder im Saal, die augenscheinlich der aktiven Fanszene angehören, gaben Vorstand Uhlig keine Entlastung, zückten die rote Stimmkarte, manch anderer zückten die weiße. Dasselbe beim Aufsichtsrat um Helf. Letztlich war das Votum aber klar.

Damit ist die Entlastung erfolgt und den Gremien das, was im Sommer auf denkwürdige Art und Weise nicht geklappt hatte, gelungen. Die reguläre JHV musste im Juni abgebrochen werden. Die Abstimmung zur Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat wurde per Handzeichen durchgeführt, diese wiederum per Hand gezählt. Mehrere anwesende Mitglieder hielten dieses Verfahren für nicht aussagekräftigt. Die Entscheidung wurde vertagt. Auf diesen Sonntag.

Deutlich besser war die Wahl bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung organisiert. RWE hatte Stimmkarten bereitgestellt: grün für Zustimmung, rot für die Gegenmeinung, weiß für die Enthaltung. Ein Antrag eines Mitglieds, dass die Wahl geheim erfolgen solle, fand im Vorfeld der Abstimmung keine Mehrheit. Marcus Uhlig selbst enthielt sich bei der Abstimmung zur eigenen Entlastung. Hat am Ende gereicht für ihn. Und auch für André Helf und seine Mitstreiter im Aufsichtsrat.

