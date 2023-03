Rot-Weiss Essen: Grund über Beleidigungen gegen Ennali - "Hat geweint"

Essen. Kevin Grund vom 1. FC Bocholt war Zeuge, wie Lawrence Ennali von Fans von Rot-Weiss Essen beim Pokal-Halbfinale beleidigt wurde.

Für Kevin Grund und Marcel Platzek, zwei Essener Rot-Weisse durch und durch, war das Halbfinale im Niederrheinpokal des 1. FC Bocholt gegen Rot-Weiss Essen eine ganz besondere Geschichte.

Nachdem Platzek bereits zu Wort gekommen ist, hat diese Redaktion einen Tag nach dem RWE-Weiterkommen nach Elfmeterschießen auch mit Grund gesprochen. Er zeigte sich enttäuscht - allen voran von manchen Idioten in der Essener Kurve.

Kevin Grund, haben Sie das Pokal-Aus mittlerweile verdaut?

Das geht nicht so schnell. Das war Wahnsinn. Dieses Spiel bleibt sicherlich etwas im Kopf. Allen voran, weil wir das Ding eigentlich nicht verlieren dürfen. Wir waren einem Drittligisten ebenbürtig und hätten, auch aufgrund der Verlängerung, meiner Meinung nach einen Sieg und Final-Einzug verdient gehabt. Doch nach verdient oder unverdient fragt niemand im Fußball, im Pokal schon einmal gar nicht. Ich gratuliere an dieser Stelle natürlich noch einmal meinen Freunden von Rot-Weiss. Jetzt hoffe ich auch, dass sie das Ding gewinnen und den Pokal an die Hafenstraße holen.

Sie wären sicherlich auch gerne im Elfmeterschießen dabei gewesen, oder?

Ja, klar. Aber ich wollte, dass der Trainer mich auswechselt. Die Kräfte wurden immer weniger. Die Jungs haben das ja gut gemacht und Elfmeterschießen ist dann eben Lotterie. Gino Windmüller hat unser Final-Ticket auf dem Fuß, doch das passiert. Da ist dem Gino niemand böse.

Stichwort böse: Wie haben Sie die Aggressionen einiger RWE-Fans gegenüber den Essener Spielern wahrgenommen? RWE schreibt in einer Pressemitteilung gar von Rassismus...

Ja, das habe ich auch leider so wahrgenommen. Das ist schon unfassbar, was sich manche, ich muss an dieser Stelle sagen, sogenannte Fans, erlauben. Denn das hat nichts mehr mit Sport, aber auch Menschlichkeit zu tun. Ich habe hautnah miterlebt wie Lawrence Ennali beleidigt wurde und auch geweint hat. Da tut der Junge einem natürlich mega leid. Das hat niemand, kein Mensch verdient. Ich glaube, dass manche Idioten gar nicht wissen, welchen seelischen Schmerz sie mit ihren dummen Sprüchen und Worten verursachen.

