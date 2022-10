Rot-Weiss Essen gegen SV Wehen Wiesbaden live im TV: Alle Infos zur Übertragung der 3. Liga

Essen. Rot-Weiss Essen steht in der Partie gegen den SV Wehen Wiesbaden unter Druck. Wir erklären, wie Sie das Spiel live im TV sehen können.

Mit einem guten Gefühl gingen Spieler und Verantwortliche von Rot-Weiss Essen in die Länderspielpause. Der 1. FC Saarbrücken wurde geschlagen und RWE steht auf dem 15. Tabellenplatz. „Der Sieg hat unglaublich gut getan, das hat man an der Atmosphäre und auf dem Trainingsplatz gesehen“, sagte RWE-Trainer Christoph Dabrowski über das 1:0 gegen die Saarländer. Nach dem Testspiel gegen Arminia Bielefeld (0:2) bekam die Mannschaft einige Tage Pause. Nun geht es am Sonntag zum Tabellensiebten SV Wehen Wiesbaden. Es wird wieder ernst: Anstoß ist um 14 Uhr.

Die Personallage hat sich bei RWE etwas entspannt. Zwar fehlt neben den Langzeitverletzten Meiko Sponsel, Thomas Eisfeld sowie Michel Niemeyer auch Kevin Holzweiler, er hat sich einen Infekt eingefangen und fällt bis einschließlich Sonntag aus – dafür drängen Clemens Fandrich, Daniel Heber und auch Isaiah Young zurück ins Team.

Rot-Weiss Essen gegen SV Wehen Wiesbaden live: Die Rahmendaten

Begegnung: SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen

Datum: Sonntag, 02.10.2022

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Brita-Arena (Wiesbaden)

Wettbewerb: 3. Liga

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem SV Wehen Wiesbaden live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

Rot-Weiss Essen gegen SV Wehen Wiesbaden live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Wer nicht nach Wiesbaden reisen kann, muss auf das Spiel Rot-Weiss Essen gegen den SV Wehen Wiesbaden nicht verzichten. Allerdings ist dafür ein MagentaSport-Abo erforderlich. Anders als an manch anderen Spieltagen gibt es RWE diesmal nicht live im Free TV im WDR oder anderen Dritten Programmen zu sehen. Bleibt also nur das traditionelle Zuhause der 3. Liga. Anstoß ist um 14 Uhr, die Vorberichte beginnen um 13.45 Uhr. Kommentator bei MagentaSport ist Mario Bast. Moderator ist Thomas Wagner.

Bereits seit 2017/2018 überträgt Magenta Sport sämtliche 380 Spiele der Saison live, samstags wird auch eine Konferenz angeboten. Als Einzelspiel können Sie das RWE-Spiel aber stets live verfolgen.

Der Streamingdienst der Telekom kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

Rot-Weiss Essen gegen SV Wehen Wiesbaden im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE