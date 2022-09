Rot-Weiss Essen gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung der 3. Liga

Essen. Rot-Weiss Essen steht vor einer schweren Aufgabe. Topklub Saarbrücken ist zu Gast. Wir erklären, wie Sie das Spiel heute live im TV sehen können.

Heute Abend empfängt Rot-Weiss Essen einen namhaften Gegner an der Essener Hafenstraße. Traditionsklub 1. FC Saarbrücken ist zu Gast, um 19 Uhr wird das letzte Spiel des 9. Spieltags in der 3. Liga im Stadion an der Hafenstraße angepfiffen. Für RWE gilt es mit einem Sieg die Abstiegsplätze vor der Länderspielpause zu verlassen, für den FCS mit einem Dreier auf Rang drei zu springen.

Dabei müssen die Essener auf wichtige Spieler verzichten. Dass Rot-Weiss Essen ohne die verletzten Michel Niemeyer, Thomas Eisfeld, Cedric Harenbrock, Moritz Römling und Meiko Sponsel auskommen muss, ist klar. Jedoch herrscht nun auch bei Kapitän Daniel Heber und Mittelfeld-Motor Clemens Fandrich Gewissheit: Beide Eckpfeiler mussten am Sonntag im Abschlusstraining passen und stehen RWE-Trainer Christoph Dabrowski nicht zur Verfügung.

Rot-Weiss Essen gegen 1. FC Saarbrücken heute live: Die Rahmendaten

Begegnung: Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken

Datum: Montag, 19.09.2022

Anstoß: 19 Uhr

Ort: Stadion an der Hafenstraße (Essen)

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem 1. FC Saarbrücken heute live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

Rot-Weiss Essen gegen 1. FC Saarbrücken heute live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Wer nicht ins Stadion kann, muss auf das Spiel Rot-Weiss Essen gegen 1. FC Saarbrücken nicht verzichten. Allerdings ist dafür in MagentaSport-Abo erforderlich. Anders als an manch anderen Spieltagen gibt es RWE diesmal nicht live im Free TV auf WDR oder anderen Dritten Programmen zu sehen. Bleibt also nur das traditionelle Zuhause der 3. Liga. Kommentator bei MagentaSport ist Christian Straßburger, die Moderation übernimmt Konstantin Klostermann, Experte ist Daniel Flottmann. Die Übertragung startet heute um 18.30 Uhr.

Bereits seit 2017/2018 überträgt Magenta Sport sämtliche 380 Spiele der Saison live, samstags wird auch eine Konferenz angeboten. Als Einzelspiel können Sie das RWE-Spiel aber stets live verfolgen.

Der Streamingdienst der Telekom kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

Rot-Weiss Essen gegen 1. FC Saarbrücken heute im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Auch hier gibt es die aktuellen Infos zur Partie Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken.

