Essen. Rot-Weiss Essen empfängt heute den 1. FC Köln zum Test. Wir erklären, wo das Spiel live und kostenfrei in TV und Stream zu sehen ist.

An der Hafenstraße rollt der Ball wieder: Rot-Weiss Essen hat seit Mittwoch die Vorbereitung auf die Drittliga-Restrunde aufgenommen. Und schon gibt es das erste Testspiel – und was für eins: Im ersten Spiel 2024 testet RWE an der Hafenstraße gegen den 1. FC Köln um den neuen Cheftrainer Timo Schultz. Es werden zwei Mal 60 Minuten gespielt.

Timo Schultz hat in dieser Woche das Amt des berurlaubten Stefan Baumgart übernommen. Auch RWE-Trainer Christoph Dabrowski freut sich auf die Partie: Schultz und er sind alte Schulfreunde aus Bremer Jugendtagen im Internat. Nun also das Aufeinandertreffen als Chefcoaches, was es in der Vergangenheit schon gab: Dabrowski als Hannoveraner Trainer, Schultz damals noch als Coach des FC St. Pauli. In knapp zwei Wochen (19. Januar) geht es für RWE beim FC Erzgebirge Aue dann wieder um Drittliga-Punkte.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem 1. FC Köln live im Free-TV und im Live-Stream sehen können.

Rot-Weiss Essen gegen 1. FC Köln heute live: Die Rahmendaten zur Live-Übertragung

- Datum: Samstag, 06.01.2024

- Anstoß: 14 Uhr

- Ort: Stadion an der Hafenstraße (Essen)

- Wettbewerb: Testspiel

- Übertragung: MagentaSport (kostenfrei / free)

Rot-Weiss Essen gegen 1. FC Köln heute live im TV: Wer überträgt das Testspiel?

Die Partie zwischen Rot-Weiss Essen und dem 1. Fc Köln wird kostenfrei übertragen. Allerdings nicht im WDR, der zeigt den Film „Papa hat keinen Plan“. Doch das traditionelle Zuhause der 3. Liga, MagentaSport, überträgt das Spiel. Diesmal sogar kostenfrei, auch Nicht-Abonnenten können es sehen. Die Vorberichte beginnen ab 13.50 Uhr, Anpfiff ist um 14 Uhr. Kommentar und Moderation bei MagentaSport übernimmt Tom Rosenberger.

Der Anbieter zeigt übrigens jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. MagentaSport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

- Den Link zur Übertragung des RWE-Spiels gegen den 1. FC Köln finden Sie hier.

Rot-Weiss Essen gegen 1. FC Köln heute im Live-Ticker

Rot-Weiss Essens Marvin Ayhan Obuz (l.) und Vinko Sapina. Foto: Jonas Richter / Essen

Wer es nicht ins Stadion an die Hafenstraße schafft und auch keine Gelegenheit hat, das Spiel am Samstag im TV oder Stream zu verfolgen, für den ist unser Live-Ticker eine Option. Alle Tore und die wichtigsten Ereignisse, bietet er zum Spiel von Rot-Weiss Essen gegen 1. FC Köln. Hier geht es zum RWE-Ticker

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Spiel von Rot-Weiss Essen gegen 1. FC Köln gibt es auch auf unserem Portal.

