Rot-Weiss Essen: Fünfter Zugang fix - RWE holt Linksverteidiger

Essen. Zwei Tage vor dem Trainingsauftakt kann Rot-Weiss Essen einen weiteren Zugang präsentieren. RWE bedient sich beim Zweitligisten Hannover 96.

An diesem Donnerstag bittet Rot-Weiss Essens Cheftrainer Christoph Dabrowski seine Spieler erstmals auf den Trainingsplatz. Wenn die neue Drittliga-Saison offiziell eingeläutet wird, sind auch sechs Zugänge im RWE-Kader dabei. Denn neben den bereits bekannten Verpflichtungen Vinko Sapina (SC Verl), Aaron Manu (Rot-Weiß Erfurt), Moussa Doumbouya (FC Ingolstadt) und Eric Voufack (1. FC Lokomotive Leipzig) werden auch ein Linksverteidiger und ein dritter Torwart das erste Mal in RWE-Trainingskluft auflaufen.

Rot-Weiss Essen: Ekin Celebi kommt von Hannover 96

Während der Name des dritten Keepers noch unbekannt ist, wird der linke Abwehrspieler Ekin Celebi sein, den RWE seit einigen Wochen im Visier hat. Dieser löste erst am Dienstag seinen ursprünglich bis zum 30. Juni 2024 gültigen Arbeitsvertrag beim Zweitligisten Hannover 96 auf, fuhr dann nach Essen zur sportmedizinischen Untersuchung und soll nach Informationen dieser Redaktion anschließend seinen Kontrakt an der Hafenstraße unterschreiben.

RWE hatte bisher nach den Abgängen von Felix Herzenbruch und Michel Niemeyer (beide Ziel unbekannt) nur mit dem 20-jährigen Sascha Voelcke (war an den 1. FC Bocholt ausgeliehen) eine Option für die linke Abwehrseite. Klar ist, dass Voelcke eher der Back-Up sein und herangeführt werden soll. Celebi soll hingegen eine tragendere Rolle übernehmen.

Lesen Sie hier: Millionen-Loch bei RWE – wird dieses Unternehmen neuer Hauptsponsor?

Nach RS-Informationen konnte sich RWE auch in Person von Kaderplaner Marcus Steegmann im Buhlen um Celebi gegen den FC Ingolstadt, aber auch die Saarland-Vertreter 1. FC Saarbrücken und SV Elversberg durchsetzen.

Der Deutsch-Türke, der in Nürnberg geboren ist, besaß zwar bei Hannover 96 noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, spielte in den Planungen der Niedersachsen aber eine untergeordnete Rolle. Und da RWE-Trainer Dabrowski seit seiner Zeit in Hannover beste Kontakte zu den Niedersachsen pflegt, öffnete sich in Essen eine neue Tür für Celebi.

Alle News zur RWE-JHV

Im Sommer 2022 war der 1,83 Meter große Linksfuß vom VfB Stuttgart II an die Leine gewechselt und kam in der Serie 2022/2023 gerade einmal zu einem einzigen Einsatz in Liga zwei. Und das nur über zwei Spielminuten. Wichtig zu erwähnen, ist hierbei: Mit Derrick Köhn (33 Spiele, fünf Tore, sechs Vorlagen) hatte Celebi einen der besten Linksverteidiger der 2. Bundesliga vor der Nase. Celebi hätte als Köhn-Back-Up auch bleiben können, doch er will endlich wieder mehr Spielminuten erhalten.

Ekin Celebi soll Rot-Weiss Essen bereichern

Acht weitere Begegnungen (zwei Tore, eine Vorlage) absolvierte Celebi für die Regionalliga-Mannschaft des Zweitligisten aus Hannover. Nun soll er ab dem 1. Juli die linke Abwehrseite bei Rot-Weiss Essen bereichern und eine Verstärkung für die Essener sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE