Rot-Weiss Essen: Früherer RWO-Pressesprecher neuer Fanbeauftragter

Essen. Rot-Weiss Essen hatte am Dienstag eine Personalentscheidung zu vermelden. Ein neuer Fanbeauftragter wurde an der Hafenstraße vorgestellt.

Im März 2022 stellte Rot-Weiss Essen mit Markus Biersa einen neuen hauptamtlichen Fanbeauftragten vor. Rund 18 Monate später gibt Biersa diesen Job ab. Es heißt, dass er aus gesundheitlichen Gründen und auf eigenen Wunsch andere Aufgaben im Verein wahrnehmen wird. Ein Nachfolger wurde am Dienstag bereits präsentiert.

Mit Daniel Mucha ist ab sofort ein neuer hauptamtlicher Fanbeauftragter im Einsatz, der die Leitung der Abteilung übernommen hat.

Rot-Weiss Essen will sich professioneller aufstellen

Mucha wird Ansprechpartner für alle Fan-Belange bei Rot-Weiss Essen sein und arbeitet eng zusammen mit seinen beiden Stellvertretern Lothar Dohr, der bereits seit vielen Jahren in der RWE-Fanbetreuung aktiv ist, und Patrick Gibicar, der ebenfalls neu an der Hafenstraße in dieser Funktion anfängt.

"Wir werden uns in diesem Bereich professioneller und breiter aufstellen, um die wachsende Zahl an Aufgaben, die Themen-Vielfalt sowie auch die Kommunikation verlässlich, transparent und strategisch zu bearbeiten. Wir freuen uns, dass wir mit Daniel Mucha und Patrick Gibicar zwei sehr engagierte Mitarbeiter dafür gewinnen konnten, die unseren Club schon lange kennen und begleiten“", erklärt Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von Rot-Weiss Essen.

Neuer RWE-Fanbeauftragter arbeitete bei RWO

Mucha arbeitet seit rund 20 Jahren im Profifußball. Neben Tätigkeiten - als Pressesprecher - bei Rot-Weiß Oberhausen und dem SV Wehen Wiesbaden war der gebürtige Dinslakener zwischen 2005 und 2008 schon einmal bei Rot-Weiss Essen als Kommunikationsleiter und Pressesprecher aktiv.

Die gleiche Funktion hatte Mucha zuletzt für knapp vier Jahre beim DSC Arminia Bielefeld inne. Gibicar ist RWE-Fan seit Kindheitstagen und hatte seit Anfang der 2000er viele Jahre im Ordnungsdienst im Stadion an der Hafenstraße gearbeitet.

