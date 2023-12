Rot-Weiss Essen jubelt: „Das fühlt sich einfach geil an“

Essen Rot-Weiss Essen geht mit 33 Punkten in die Winterpause. Die Träume von der 2. Liga werden realistischer. RWE ist zu einem Spitzenteam geworden.

Spätestens nach diesem Comeback gegen den Halleschen FC und dem 3:2-Sieg muss man über Rot-Weiss Essen sagen: So spielt eine Spitzenmannschaft der 3. Liga. Und das ist RWE - spätestens jetzt. 33 Punkte nach 19 Spielen haben Christoph Dabrowski und seine Schützlinge eingefahren. Zur Erinnerung: Beim Klassenerhalt in der Saison 2022/2023 waren es am Ende 42 Zähler. Dieser rot-weisse Mannschaft macht jedem Fan Spaß.

Und auch der Trainer hat Freude an dem, was in den letzten 19 Begegnungen passiert ist. Der 45-Jährige sagte nach dem Halle-Wahnsinn gegenüber Magenta Sport: „Es ist fantastisch, was in der zweiten Halbzeit passiert ist. Obwohl wir direkt zu Beginn den Nackenschlag bekommen haben. Wir haben dann aber ohne Ende gedrückt, nach dem wir taktisch umgestellt haben. Es war nur eine Frage der Zeit bis die Tore fallen. Ich bin mega stolz auf die Jungs. Das spricht für den Charakter der Mannschaft.“

Harenbrock nach RWE-Sieg: „Wir sind hungrig nach mehr“

Und was ist mit der Tabelle, Herr Dabrowski? Er antwortete: „Eine super Momentaufnahme. Ab morgen habe ich Urlaub und werde dann vielleicht auch mal auf die Tabelle schauen. Wir haben uns eine super Ausgangsposition erarbeitet. Aber wir müssen den Ehrgeiz haben, um weiter hungrig und gierig zu bleiben. Wir gewinnen gerne Spiele und wenn wir das weiter tun, dann schnuppern wir an der oberen Tabellenhälfte und das fühlt sich einfach geil an.“

Die Spieler, wie1:2-Torschütze Cedric Harenbrock, haben auf jeden Fall Lunte gerochen und wollen die obere Tabellenregion nur ungern in dieser Spielzeit wieder verlassen.

Harenbrock: „So ein Ende von diesem Jahr hätten wir uns nicht schöner ausmalen können. Wir geben nie auf und haben auch nach dem 0:2 an uns geglaubt. Mit unseren Zuschauern im Rücken haben wir das super zu Ende gespielt. Leonardo Vonic macht es in Manier einer Nummer neun - und dann eskaliert es. Wir wollen solange wie möglich da oben mitmischen. Wir sind hungrig nach mehr!“

