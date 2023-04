Rot-Weiss Essen: Ex-Spieler übernimmt sportliche Leitung im NLZ

Essen. Drittligist Rot-Weiss Essen stellt sich nach dem Abgang von Sportdirektor Jörn Nowak neu auf. Auch im Nachwuchsbereich gibt es Veränderungen.

Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen gab am Mittwoch wichtige Personalentscheidungen bekannt. . Er wird in enger Abstimmung mit Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von RWE, zusammenarbeiten.

Steegmann neuer Kaderplaner bei Rot-Weiss Essen

Marcus Steegmann, seit Beginn dieses Monats neuer Chefscout und Kaderplaner, wird zukünftig als "Direktor Profifußball" alle Themen rund um die 1. Mannschaft von RWE verantworten. Neben seiner schon bislang ausgeübten Tätigkeit als verantwortlicher Kaderplaner wird Steegmann darüber hinaus ab sofort alle Berater- und Vertragsgespräche führen und den Auf- und Ausbau des Scoutings vorantreiben.

Bleibt die Frage, wer wird denn nun Flüthmanns Aufgaben im NLZ übernehmen? Die Antwort: Vereinsikone Dirk Helmig wird die administrative Leitung übernehmen. Die Suche nach einer sportlichen Leitung läuft laut RWE noch und soll kurz vor dem Abschluss sein.

Nach Informationen dieser Redaktion wird Michael Lorenz, ehemaliger RWE-Profi (Juli 2005 bis Oktober 2009), in wenigen Tagen als neuer Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums vorgestellt.

Der 44-jährige Bruder von Stefan Lorenz, , ist aktuell noch Sportchef beim Landesligisten DJK Arminia Klosterhardt. Gemeinsam mit Trainer Marcel Landers und dessen Mannschaft versucht der 57-malige Zweitligaspieler Lorenz, die Arminia in ihrem 100. Jubiläums-Jahr vor dem Abstieg in die Bezirksliga zu bewahren.

Rot-Weiss Essen: U19 soll zurück in die Bundesliga

Demnächst soll er dann gemeinsam mit "Putsche" Helmig und den Trainern in RWE-NLZ dafür sorgen, dass in naher Zukunft wieder rot-weisse Talente an die Tür der Profimannschaft klopfen. Dafür ist natürlich auch der direkte Wiederaufstieg der U19-Mannschaft in die Junioren-Bundesliga vonnöten. Das wird eines der ersten Ziele von Lorenz sein.

