Rot-Weiss Essen: Ennali schwach, Heber enttäuscht nach Einwechslung

Wiesbaden/Essen. Rot-Weiss Essen unterliegt Wehen Wiesbaden mit 1:3. Gute Ansätze reichen nicht - das Team enttäuscht in der letzten halben Stunde. Die Noten.

Den ersten Auswärtssieg zu landen, das war die Vorgabe bei Rot-Weiss Essen am zehnten Spieltag in der 3. Liga. Allerdings war Gastgeber SV Wehen Wiesbaden bis dato noch ohne Niederlage vor heimischer Kulisse und das blieb auch so mit dem verdienten 3:1-Erfolg gegen RWE, mit dem sich die Hessen auf Platz drei in der Tabelle vorgearbeitet haben.