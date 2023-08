Rot-Weiss Essen belohnt sich gegen Münster, braucht aber einen neuen Knipser

Essen. Im vierten Anlauf gelingt Rot-Weiss Essen der erste Saisonsieg. Beim 1:0 gegen Preußen Münster zeigt das Team großen Einsatz. Ein Kommentar.

Durchatmen. Spiele gegen Preußen Münster können anscheinend nicht normal verlaufen: So erlebte die Hafenstraße wohl eine Deutschland-Premiere: Mitten in der zweiten Halbzeit unterbrach Schiedsrichter Benen die Partie für einige Minuten. Für eine Trinkpause war es zu kühl – die Zuschauer erlebten eine Rasenpflege-Unterbrechung – manche wähnten sich in Wimbledon.