Regionalliga-Spielplan: RWE beginnt in Bonn, Kracher für RWO

Essen. Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hat den Rahmenspielplan für die Regionalliga West veröffentlicht. RWE startet auswärts, Kracher für RWO.

Der Rahmenspielplan für die kommenden Saison in der Regionalliga West steht. An diesem Donnerstag hat ihn der Westdeutsche Fußballverband veröffentlicht. Aufstiegsfavorit Rot-Weiss Essen startet mit einem Auswärtsspiel beim Bonner SC in die neue Saison. Das erste Kracher-Spiel aus Fansicht der Essener steigt bereits am dritten Spieltag. Dann muss RWE an einem Mittwoch beim Wuppertaler SV antreten. Ebenfalls in der Woche (7. Spieltag) ist das mit Spannung erwartete Duell der beiden Top-Favoriten Preußen Münster und Rot-Weiss Essen geplant.

Für Rot-Weiß Oberhausen beginnt die Saison gleich mit einem echten Kracher. Zwangsabsteiger KFC Uerdingen wird zum Auftakt im Stadion Niederrhein zu Gast sein.

Regionalliga West

1. Spieltag, Samstag, 14. August 2021

Bonner SC - Rot-Weiss Essen

SV Lippstadt 08 - SC Wiedenbrück

FC Schalke 04 U23 1. FC Köln U23

SC Preußen Münster - TSV Alemannia Aachen

VfB Homberg - Borussia Mönchengladbach U23

Fortuna Düsseldorf U23 - VfL Sportfreunde Lotte

SC Fortuna Köln - FC Wegberg-Beeck

Wuppertaler SV - SV Rödinghausen

SV Straelen - Rot Weiss Ahlen

Rot-Weiß Oberhausen - KFC Uerdingen

2. Spieltag, Samstag, 21. August 2021

SC Wiedenbrück - Rot-Weiß Oberhausen

Rot-Weiss Essen - SV Straelen

3. Spieltag, Mittwoch, 25. August 2021

Wuppertaler SV - Rot-Weiss Essen

Rot-Weiß Oberhausen - 1. FC Köln U23

4. Spieltag, Samstag, 28. August 2021

Alemannia Aachen - Rot-Weiß Oberhausen

Rot-Weiss Essen - Fortuna Köln

5. Spieltag, Samstag, 04. September 2021

Fortuna Düsseldorf U23 - Rot-Weiss Essen

Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Mönchengladbach II

6. Spieltag, Samstag, 11. September 2021

Sportfreunde Lotte - Rot-Weiß Oberhausen

Rot-Weiss Essen - VfB Homberg

7. Spieltag, Mittwoch, 15. September 2021

Preußen Münster - Rot-Weiss Essen

Rot-Weiß Oberhausen - Wegberg-Beeck

8. Spieltag, Samstag, 18. September 2021

SV Rödinghausen - Rot-Weiß Oberhausen

Rot-Weiss Essen - Schalke 04 U23

9. Spieltag, Samstag, 25. September 2021

SV Lippstadt - Rot-Weiss Essen

Rot-Weiß Oberhausen - Rot Weiss Ahlen

10. Spieltag, Samstag, 02. Oktober 2021

Rot-Weiss Essen - Rot-Weiß Oberhausen

11. Spieltag, Samstag, 09. Oktober 2021

KFC Uerdingen - Rot-Weiss Essen

Rot-Weiß Oberhausen - SV Straelen

12. Spieltag, Samstag, 16. Oktober 2021

Wuppertaler SV - Rot-Weiß Oberhausen

Rot-Weiss Essen - SC Wiedenbrück

13. Spieltag, Samstag, 23. Oktober 2021

1. FC Köln U21 - Rot-Weiss Essen

Rot-Weiß Oberhausen - Fortuna Köln

14. Spieltag, Samstag, 30. Oktober 2021

Fortuna Düsseldorf U23 - Rot-Weiß Oberhausen

Rot-Weiss Essen - Alemannia Aachen

15. Spieltag, Samstag, 06. November 2021

Borussia Mönchengladbach II - Rot-Weiss Essen

Rot-Weiß Oberhausen - VfB Homberg

16. Spieltag, Samstag, 13. November 2021

Preußen Münster - Rot-Weiß Oberhausen

Rot-Weiss Essen - Sportfreunde Lotte

17. Spieltag, Samstag, 20. November 2021

Rot-Weiß Oberhausen - Schalke 04 U23

Wegberg-Beeck - Rot-Weiss Essen

18. Spieltag, Samstag, 27. November 2021

Rot-Weiss Essen - SV Rödinghausen

SV Lippstadt - Rot-Weiß Oberhausen

19. Spieltag, Samstag, 04. Dezember 2021

Rot Weiss Ahlen - Rot-Weiss Essen

Rot-Weiß Oberhausen - Bonner SC

