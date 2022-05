Preußen Münster patzt! Neue Chance für Rot-Weiss Essen

Preußen-Trainer Sascha Hildmann am Freitagabend in Wiedenbrück.

Wiedenbrück. Regionalliga-Spitzenreiter Preußen Münster hat sich mit 0:0 vom SC Wiedenbrück getrennt. RWE könnte am Samstag die Tabellenführung übernehmen.

Das Pendel im Aufstiegskampf der Regionalliga West schlägt wieder in Richtung von Rot-Weiss Essen. Der SC Preußen Münster patzte am Freitagabend beim Auswärtsspiel beim SC Wiedenbrück. Die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann kam nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Rot-Weiss Essen kann am Samstag beim Auswärtsspiel in Lotte gegen Rödinghausen an Münster vorbeiziehen.

Von Anfang an hatten die Gäste dabei das berühmte Heft des Handelns in der Hand. Außer vorsichtigen Versuchen von Alexander Langlitz (10.) oder Henok Teklab (18.) zu Beginn gab es in der ersten Halbzeit nicht viel Torgefahr. Stattdessen zwei Verletzungen: Wiedenbrücks Kaptan und Jules Schwadorf müssen noch vor Ablauf der ersten halben Stunde runter.

Münster bleibt offensiv erfolglos

In der zweiten Halbzeit drückte Münster regelrecht aufs Tor, doch der Ball wollte einfach nicht reingehen. Auch nicht, nachdem Oliver Zech für wiederholte Foulspiele nach 70 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz musste. Luke Hemmerich traf nach 72 Minuten jedoch nur das Lattenkreuz, nach 81 Minuten rettete Marcel Hölscher sehenswert gegen den einschussbereiten Thorben Deters. Zu allem Überfluss schoss der eingewechselte Farrona Pulido zwei Minuten vor Schluss am leeren Tor vorbei.

Am letzten Spieltag der Regionalliga West nächste Woche hat RWE ein Heimspiel gegen Rot Weiss Ahlen. Dort hatten die Bergeborbecker im Hinspiel mit 0:2 gepatzt. Die Münsteraner haben ein Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Köln. Bei einem RWE-Sieg am Samstag könnte es sogar ums Torverhältnis gehen.

Der Live-Ticker von RevierSport zum Nachlesen:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE