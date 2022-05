Podcast: Warum Rot-Weiss Essen am Samstag aufsteigt

Rot-Weiss Essen möchte am Samstag den Aufstieg in die 3. Liga feiern.

Essen. Rot-Weiss Essen und Preußen Münster machen am Samstag in einem Herzschlagfinale den Aufsteiger aus. Darüber diskutieren wir bei fußball inside.

Vor 14 Jahren verabschiedete sich Traditionsverein Rot-Weiss Essen aus dem Profifußball. Eine bittere Heimpleite gegen den VfB Lübeck sorgte im Jahr 2008 für einen folgenschweren Absturz, von dem sich RWE lange nicht erholen konnte. An diesem Samstag hat der Klub von der Hafenstraße die große Chance, ab der kommenden Saison wieder zu den 56 Profiklubs in Deutschland zu zählen. In unserer neuen Podcast-Folge von "fußball inside" diskutieren Moderator Timo Düngen und die beiden Reporter Martin Herms und Marian Laske ab Minute 30 über das große Finale in der Regionalliga West.

Rot-Weiss Essen und Preußen Münster fast gleichauf

Nach 37 Spielen liegen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster punktgleich an der Tabellenspitze. RWE hat das um zwei Treffer bessere Torverhältnis und geht somit mit einem Vorteil in das Saisonfinale. Die Essener empfangen am Samstag ab 14 Uhr Rot Weiss Ahlen im für den Heimbereich bereits ausverkauften Stadion an der Hafenstraße. Preußen Münster trifft auf die U21 des 1. FC Köln, die den sechsten Tabellenplatz bekleidet. Eine schwere Aufgabe für Münster. RWE-Reporter Martin Herms ist daher überzeugt, dass es die Essener schaffen werden. "Gewinnt RWE nur mit 1:0, müsste Münster schon ein 4:0 nachlegen. Das ist gegen diese starke Kölner Mannschaft eine extrem schwere Aufgabe. Deshalb gehe ich fest vom Aufstieg der Essener aus."

Nichtsdestotrotz muss Rot-Weiss Essen sein Heimspiel gegen die unangenehmen Ahlener, die das Hinspiel gegen RWE mit 2:0 gewannen, erst lösen. Eine enorme Drucksituation vor ausverkauftem Haus in Essen. Die ganze Stadt fiebert dem Saisonfinale entgegen und wünscht sich anschließend eine große Feier. Herms ist davon überzeugt, dass die Mannschaft dem Druck gewachsen ist. "RWE hat erfahrene Spieler wie Felix Herzenbruch, Thomas Eisfeld oder Felix Bastians, die solche Momente schon erlebt und gemeistert haben. Zudem hat der Trainerwechsel den gewünschten Impuls gebracht. Rot-Weiss Essen schafft das und steigt am Samstag auf."

Die neue Episode von fußball inside können Sie hier hören.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE