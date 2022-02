Nur 1000 Karten für Fans von Rot-Weiss Essen: Schalke will ein Heimspiel

Gelsenkirchen. Das Auswärtsspiel von Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen bei der U23 von Schalke 04 findet in der Arena statt. RWE-Fans sind verwundert.

Am kommenden Samstag gastiert Rot-Weiss Essen zum Auswärtsspiel in der Regionalliga West bei der U23 des FC Schalke 04 in der Veltins-Arena. Da unter der aktuell geltenden Corona-Schutzverordnung im Parkstadion nur 1.100 Zuschauer zugelassen gewesen wären, haben die Königsblauen das Spiel ins große Profi-Stadion verlegt. Dort können bis zu 10.000 Zuschauer das Spiel verfolgen. Auch aus Sicherheitsaspekten sicherlich eine kluge Entscheidung.

Fan-Invasion aus Essen: Schalke will "dagegenhalten"

Jetzt hat der S04 bekannt gegeben, wie die Kartenverteilung für das Duell der Revierrivalen laufen soll – und wie er ein Auswärtsspiel seiner U23 trotz eines gleichzeitigen Spiels der Profis beim Karlsruher SC im heimischen Stadion vermeiden will. "Natürlich wird es kaum Schalker geben, die vom Fernseher oder vom Radio wegzulocken sind. Dennoch erwarten wir einen großen Anhang von Rot-Weiss Essen hier im Stadion und dementsprechend wollen wir natürlich irgendwie dagegenhalten“, sagte Schalkes Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann in der Halbzeitpause des Heimspiels der Schalker Profis gegen den SC Paderborn (2:0) in einem Gespräch mit Thomas Kirschner, dem Leiter der Abteilung Fanbelange beim FC Schalke 04. Und ergänzte: „Zumindest akustisch.“

Dazu hat der S04 folgendes Kartenverteilsystem festgelegt: Nur Schalke-Mitglieder und Dauerkarteninhaber für die Arena können ab sofort unter anfragen.schalke04.de eine Direktanfrage für bis zu zwei Tickets für das Spiel stellen. Die Tickets kosten einheitlich 10 Euro, eine Ermäßigung gibt es nicht. „Dass die Profis zeitgleich spielen, spielt uns nicht in die Karten. Das ist schon klar. Aber, du hast es gesagt: Es soll natürlich trotzdem ein Heimspiel für uns sein, für unsere U23-Truppe, die sich gut in die Rückrunde gekämpft hat“, entgegnete Kirschner, der auch Fanbeauftragter des S04 ist. Und schob hinterher: „Es wäre natürlich schön, wenn man den Roten noch ein bisschen ins Aufstiegsrennen spucken könnte.“

Etwas mehr als 1000 Karten für Rot-Weiss Essen

Die Kartenverteilung für die RWE-Fans läuft direkt über Rot-Weiss Essen. Hier kann man Karten für das Spiel für die Gästekurve an einer Sonderkasse am Sonntag (14 Uhr) vor dem Spiel gegen Preußen Münster am Stadion an der Hafenstraße erwerben. Nach Informationen des RevierSport soll Rot-Weiss Essen etwas mehr als 1.000 Karten erhalten haben. Das sind bei 10.000 zugelassenen Zuschauern in der Arena weit mehr als die üblichen fünf Prozent.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE