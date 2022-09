Niederrheinpokal: Stadtderby für Rot-Weiss Essen, Kracher für den KFC Uerdingen

Duisburg. An diesem Donnerstag wurde das Achtelfinale des Niederrheinpokals in Wedau ausgelost. Rot-Weiss Essen trifft im Stadtderby auf den ETB.

Das Achtelfinale im diesjährigen Niederrheinpokal-Wettbewerb ist ausgelost. U17-Nationaltrainer Christian Wück zog an diesem Freitag in der Sportschule Wedau in Duisburg die Lose. Rot-Weiss Essen hat der Ex-Profi eine interessante Paarung beschert. Der Drittligist trifft auf den Oberligisten ETB SW Essen, ein Essener Stadtderby.

Oberligist ETB freut sich auf Rot-Weiss Essen

ETB-Trainer Damian Apfeld, der lange als Jugendtrainer für Rot-Weiss Essen tätig war, durfte jubeln: "Es ist ein Mega-Los, wir haben richtig Bock drauf, wir haben ja jetzt viele Spieler mit RWE-Vergangenheit. Wir wollen unbedingt am Uhlenkrug ein Heimspiel haben." Der ETB ist Kooperationspartner der Rot-Weiss Essen. Spieler wie RWE-Talent Nico Hajduk erhalten am Uhlenkrug aktuell Matchpraxis, um zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise wieder ein Thema für das Drittliga-Team zu werden.

Eine weitere attraktive Paarung: Oberligist KFC Uerdingen spielt gegen den Sieger des Spiels Rot-Weiß Oberhausen gegen MSV Duisburg. Anstoß ist um 19 Uhr. Rund 10.000 Zuschauer werden in Oberhausen erwartet. Gut 4000 Duisburger Fans haben sich im Vorverkauf Tickets gesichert. RWO-Chef Hajo Sommers freut sich auf eine große Kulisse. Die Duisburger Fans heißt Sommers willkommen und sagt: „Die freuen sich ganz einfach, mal wieder gegen uns zu spielen und kommen dann gerne rüber."

Niederrheinpokal: Das Achtelfinale in der Übersicht

KFC Uerdingen - Rot-Weiß Oberhausen/MSV Duisburg

ETB SW Essen - Rot-Weiss Essen

TSV Meerbusch - SF Hamborn 07

TuRU Düsseldorf - 1. FC Bocholt

Spvg Schonnebeck - Ratingen 04/19

1. FC Kleve - SV Sonsbeck

Mülheimer FC 97 - Wuppertaler SV

ASV Mettmann - SSVg Velbert

