Niederrheinpokal: MSV Duisburg muss wieder zur SSVg Velbert, machbares RWE-Los

Max Machtemes bejubelt am 12. Oktober 2019 sein Tor gegen den MSV Duisburg. In der zweiten Runde des Niederrheinpokals bezwang die SSVg Velbert die Zebras mit 2:0.

Essen. Am Donnerstagmorgen wurde das Achtelfinale des Niederrheinpokals ausgelost. Favoriten MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen gehen sich aus dem Weg.

MSV-Fan Joachim Llambi hat ab 10 Uhr am Donnerstag die Lose für das anstehende Niederrheinpokal-Achtelfinale gezogen. Der 57-jährige gebürtige Duisburger ist vor allem als Jury-Mitglied bei der RTL-Show „Let’s Dance“ bekannt geworden, ist aber mittlerweile auch als Fernsehmoderator für andere Formate im Einsatz. Zudem ist er einer der bekanntesten Fans des MSV Duisburg. Den Zebras hat er kein einfaches Los beschert. Der schwächelnde Drittligist muss zum Oberliga-Spitzenreiter SSVg Velbert. Sicher kein Freilos, zumal das Duell eine interessante Geschichte hat. Am 12. Oktober 2019 warfen die Velberter den MSV sensationell in der zweiten Runde aus dem Niederrheinpokal. Nun gibt es für die Zebras die Chance zur Revanche. Rot-Weiss Essen bekommt es hingegen mit dem Landesligisten VfR Fischeln zu tun.

Rot-Weiss Essen hat sich in der letzten Pokal-Runde gegen TuS Fichte-Lintfort durchgesetzt. Foto: Thorsten Tillmann / ffs

16 Teams sind noch in Niederrheinpokal vertreten und warten auf ihre Gegner fürs Achtelfinale. Einen genauen Termin für die Austragung der Achtelfinal-Partien gibt es nicht. Klar ist bisher nur, dass die Runde bis zum 2. März gespielt werden soll.

Niederrheinpokal: Diese Vereine sind noch im Wettbewerb

3. Liga: MSV Duisburg.

Regionalliga West: Wuppertaler SV, Rot-Weiss Essen, SV Straelen.

Oberliga Niederrhein: 1. FC Monheim, SSVg Velbert, SC Velbert, FC Kray, TVD Velbert, 1. FC Kleve, Spvg Schonnebeck, 1. FC Bocholt, ETB Schwarz-Weiß Essen.

Landesliga Niederrhein: SC Kapellen-Erft, VfR Krefeld-Fischeln, Blau-Weiß Dingden.

Niederrheinpokal: Die Achtelfinal-Auslosung im Überblick

VfR Krefeld-Fischeln - Rot-Weiss Essen

SC Kapellen-Erft - Spvg Schonnebeck

BW Dingden - ETB SW Essen

SSVg Velbert - MSV Duisburg

1. FC Bocholt - 1. FC Kleve

SC Velbert - Wuppertaler SV

1. FC Monheim - SV Straelen

Hier geht es zu unserem Niederrheinpokal-Ticker:

10:17 Uhr: Damit ist die Auslosung beendet. Das interessanteste Los ist sicherlich das Duell zwischen Oberliga-Spitzenreiter SSVg Velbert und dem MSV Duisburg. Dort besteht zumindest Stolpergefahr für den Drittligisten, der in der Meisterschaft aktuell extrem schwächelt. RWE hingegen reist als klarer Favorit zum Landesligisten Krefeld-Fischeln.

Ein Wiedersehen! Im Achtelfinale des #NRPokal treffen unsere #Zebras auf die SSVG Velbert. Das ergab das Los-Händchen von Joachim #Llambi am Donnerstagmorgen in der Sportschule Wedau. Die Runde soll bis spätestens 2. März 2022 ausgetragen werden.#herznumahier #Duisburg pic.twitter.com/oPCRC3Eb1I — MSV Duisburg (@MSVDuisburg) December 2, 2021

10:16 Uhr: Der SC Velbert empfängt Regionalliga-Topklub Wuppertaler SV.

10:15 Uhr: Der 1. FC Bocholt trifft auf den 1. FC Kleve.

10:14 Uhr: TVD Velbert gegen den FC Kray - ein Oberliga-Duell.

10:13 Uhr: Ein tolles los: Die SSVg Velbert empfängt den MSV Duisburg!

10:12 Uhr: RWO-Bezwinger ETB SW Essen reist zu Landesligist BW Dingden

10:11 Uhr: Landesligist SC Kapellen-Erft erwartet die Spvg Schonnebeck aus der Oberliga.

10:10 Uhr: RWE muss zum Landesligisten nach Krefeld, ein machbares Los.

10:09 Uhr: Die erste Partie: VfR Fischeln gegen Rot-Weiss Essen!

10:08 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen zur Auslosung des Achtelfinals im Niederrheinpokal.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE