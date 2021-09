Nach RWE-Randale: Rentner und Ordner sind wieder wohlauf

Münster/Essen. Bei Krawallen von RWE-Anhängern in Münster wurden ein Ordner und ein Zuschauer verletzt. Inzwischen geht es beiden wieder gut.

Nach den Ausschreitungen beim Westderby zwischen Preußen Münster und Rot-Weiss Essen am 14. September 2021 wurden auch einige Menschen verletzt. Vor allem hatte es einen älteren Herrn, einen Rentner schwerer erwischt. Auch ein Ordner musste ins Krankenhaus. Nun folgte zum Glück die Entwarnung.

Für einen älteren Preußen-Fan endete der Abend des Regionalliga-Topspiels zwischen Münster und Essen im Krankenhaus, weil er auf der Gegengerade eine Treppe hinuntergestoßen wurde. Die beste Nachricht vorab: Er ist wohlauf und konnte aus dem Krankenhaus entlassen werden. Am Montag besuchten SCP-Sportdirektor Peter Niemeyer und Münsters Doppel-Torschütze Thorben Deters den Rentner Zuhause.

Von RWE-Fans verletzt: Ordner aus Krankenhaus entlassen

Die zweite gute Nachricht ist, dass der Ordner, der schwerer verletzt wurde und ebenfalls ins Krankenhaus musste, auch wieder Zuhause ist. Er hat auch die Einladung erhalten, ein Heimspiel des SC Preußen Münster mit Begleitung im VIP-Bereich zu verfolgen. Das berichtet der Regionalligist auf seiner Internetseite.

"Es war uns ein wichtiges Anliegen, ihn nach dem Vorfall in unserem Stadion auch persönlich alles Gute zu wünschen und ihn zu unserem Heimspiel gegen Wuppertal einzuladen", sagt Sportdirektor Peter Niemeyer, der gemeinsam mit Stürmer Deters eine gute Stunde zum Plaudern vor Ort verbrachte und froh darüber war, dass die Verletzung doch nicht so schlimm war wie zunächst angenommen: "Er möchte gegen Wuppertal auch lieber wieder mit seinen Freunden in Block K stehen und hat unsere Einladung dankend ausgeschlagen. Stattdessen konnten wir ihm einen anderen Wunsch erfüllen und wir freuen uns, ihn dann im DFB-Pokal im Stehplatzbereich begrüßen zu dürfen. Er freut sich schon jetzt auf die Partie – und wir sind froh, dass es ihm schon wieder deutlich besser geht!"

