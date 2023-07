Spielplan 3.Liga: MSV und RWE starten auswärts in die Saison

Essen/Duisburg. Fans des MSV Duisburg und von Rot-Weiss Essen können planen: So sieht der Spielplan für die Drittliga-Spielzeit aus. Erstes Derby in Duisburg.

Für den MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen beginnt die neue Saison in die 3. Liga jeweils mit einem Auswärtsspiel. Das geht aus dem Spielplan hervor, den der Deutsche Fußball-Bund am Freitag veröffentlicht. Während für die Zebras die knifflige Aufgabe bei der zweiten Mannschaft des Bundesligisten SC Freiburg ansteht, muss RWE zum Halleschen FC. Das Derby zwischen Duisburg und Essen wird am 13. Spieltag Ende Oktober ausgetragen. Die genaue Terminierung der Partien folgt noch.

Drei Spieltage unter der Woche für MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen in der 3. Liga

Im Anschluss an den ersten Spieltag kommt es direkt zur ersten Runde des DFB-Pokals an (11. bis 14. August). Dreimal im Laufe der Hinserie sind für den MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und die übrigen Klubs Spieltage unter der Woche vorgesehen (22./23. August, 3./4. Oktober und 19./20. Dezember). In den beiden Länderspielpausen ruht nur am 9./10. September der Ball in der 3. Liga. Nach dem 20. Dezember geht es in die einmonatige Winterpause; los geht’s im Jahr 2024 am 19. Januar. Saisonfinale mit allen letzten Spieltagspaarungen ist am Samstag, 18. Mai.

Torsten Ziegner, Trainer des MSV Duisburg. Foto: Firo

1.Spieltag (4. Bis 6. August)

Viktoria Köln – SC Verl

SSV Ulm 1846 – 1. FC Saarbrücken

FC Erzgebirge Aue – FC Ingolstadt 04

SC Preußen Münster – Borussia Dortmund II

Hallescher FC – Rot-Weiss Essen

VfB Lübeck – SV Sandhausen

SSV Jahn Regensburg – SpVgg Unterhaching

TSV 1860 München – SV Waldhof Mannheim

SC Freiburg II – MSV Duisburg

Dynamo Dresden – Arminia Bielefeld

2. Spieltag (18. bis 20. August)

SV Waldhof Mannheim – VfB Lübeck

MSV Duisburg – TSV 1860 München

Rot-Weiss Essen – FC Erzgebirge Aue

Borussia Dortmund II – SC Freiburg II

1. FC Saarbrücken – FC Viktoria Köln

SC Verl – SSV Jahn Regensburg

SpVgg Unterhaching – SSV Ulm 1846

SV Sandhausen – Dynamo Dresden

FC Ingolstadt 04 – Hallescher FC

Arminia Bielefeld – SC Preußen Münster

3. Spieltag (22./23. August)

TSV 1860 München – VfB Lübeck

SSV Jahn Regensburg – Borussia Dortmund II

FC Viktoria Köln – Rot-Weiss Essen

1. FC Saarbrücken – SC Verl

SC Freiburg II – SpVgg Unterhaching

SSV Ulm 1846 –Arminia Bielefeld

FC Erzgebirge Aue – SV Sandhausen

SC Preußen Münster – FC Ingolstadt 04

Hallescher FC – MSV Duisburg

Dynamo Dresden – SV Waldhof Mannheim

4. Spieltag (25. bis 27. August)

SC Verl – SC Freiburg II

DSC Arminia Bielefeld – SSV Jahn Regensburg

MSV Duisburg – SSV Ulm 1846

FC Ingolstadt 04 – 1. FC Saarbrücken

Rot-Weiss Essen – SC Preußen Münster

SV Sandhausen – TSV 1860 München

VfB Lübeck – FC Erzgebirge Aue

Borussia Dortmund II – Dynamo Dresden

SV Waldhof Mannheim – Hallescher FC

SpVgg Unterhaching – FC Viktoria Köln

5. Spieltag (1. bis 3. September)

SSV Ulm 1846– VfB Lübeck

SC Preußen Münster – SV Waldhof Mannheim

SSV Jahn Regensburg – MSV Duisburg

Hallescher FC – SV Sandhausen

1. FC Saarbrücken – Borussia Dortmund II

SC Verl – SpVgg Unterhaching

TSV 1860 München – FC Erzgebirge Aue

SC Freiburg II – Rot-Weiss Essen

Dynamo Dresden – FC Ingolstadt 04

FC Viktoria Köln –Arminia Bielefeld

6. Spieltag (15. bis 17. September)

Arminia Bielefeld – SC Freiburg II

MSV Duisburg – SC Verl

FC Ingolstadt 04 – TSV 1860 München

Borussia Dortmund II – FC Viktoria Köln

SpVgg Unterhaching – 1. FC Saarbrücken

VfB Lübeck – Dynamo Dresden

FC Erzgebirge Aue – Hallescher FC

Rot-Weiss Essen – SSV Jahn Regensburg

SV Sandhausen – SC Preußen Münster

Waldhof Mannheim – SSV Ulm 1846

7. Spieltag (22. bis 24. September)

SC Preußen Münster – VfB Lübeck

SSV Jahn Regensburg – SV Sandhausen

FC Viktoria Köln – MSV Duisburg

Hallescher FC – TSV 1860 München

SpVgg Unterhaching –Arminia Bielefeld

SC Verl – Borussia Dortmund II

SSV Ulm 1846– Rot-Weiss Essen

1. FC Saarbrücken – SV Waldhof Mannheim

SC Freiburg II – FC Ingolstadt 04

Dynamo Dresden – FC Erzgebirge Aue

8. Spieltag (29. September bis 1. Oktober)

Borussia Dortmund II – SpVgg Unterhaching

FC Erzgebirge Aue – SSV Jahn Regensburg

SV Waldhof Mannheim – SC Freiburg II

Rot-Weiss Essen – Dynamo Dresden

SV Sandhausen – FC Viktoria Köln

VfB Lübeck – Hallescher FC

FC Ingolstadt 04 – SSV Ulm 1846

TSV 1860 München – SC Verl

Arminia Bielefeld – 1. FC Saarbrücken

MSV Duisburg – SC Preußen Münster

9. Spieltag (3./4. Oktober)

SSV Jahn Regensburg – SV Waldhof Mannheim

FC Viktoria Köln – FC Ingolstadt 04

Dynamo Dresden – Hallescher FC

SpVgg Unterhaching – Rot-Weiss Essen

SC Freiburg II – SV Sandhausen

SSV Ulm 1846 – TSV 1860 München

SC Preußen Münster – FC Erzgebirge Aue

Borussia Dortmund II – MSV Duisburg

1. FC Saarbrücken – VfB Lübeck

SC Verl –Arminia Bielefeld

10. Spieltag (6. bis 8. Oktober)

FC Ingolstadt 04 – SSV Jahn Regensburg

FC Erzgebirge Aue – 1. FC Saarbrücken

MSV Duisburg – SpVgg Unterhaching

TSV 1860 München – Dynamo Dresden

Rot-Weiss Essen – SC Verl

VfB Lübeck – SC Freiburg II

SV Waldhof Mannheim – FC Viktoria Köln

Arminia Bielefeld – Borussia Dortmund II

Hallescher FC – SC Preußen Münster

SV Sandhausen – SSV Ulm 1846

11. Spieltag (13. bis 15. Oktober)

SSV Jahn Regensburg – VfB Lübeck

Arminia Bielefeld – SV Waldhof Mannheim

Borussia Dortmund II – Rot-Weiss Essen

SpVgg Unterhaching – SV Sandhausen

SC Verl – FC Ingolstadt 04

SC Freiburg II – Hallescher FC

SSV Ulm 1846– Dynamo Dresden

SC Preußen Münster – TSV 1860 München

1. FC Saarbrücken – MSV Duisburg

FC Viktoria Köln – FC Erzgebirge Aue

12. Spieltag (20. bis 22. Oktober)

TSV 1860 München – SC Freiburg II

FC Erzgebirge Aue – SSV Ulm 1846

FC Ingolstadt 04 – SpVgg Unterhaching

Rot-Weiss Essen – 1. FC Saarbrücken

SV Sandhausen – SC Verl

Dynamo Dresden – SC Preußen Münster

SV Waldhof Mannheim – Borussia Dortmund II

VfB Lübeck – FC Viktoria Köln

Hallescher FC – SSV Jahn Regensburg

MSV Duisburg –Arminia Bielefeld

Christoph Dabowski, Trainer von Rot-Weiss Essen. Foto: Getty

13. Spieltag (27. bis 29. Oktober)

SC Verl – VfB Lübeck

Arminia Bielefeld – FC Ingolstadt 04

Borussia Dortmund II – SV Sandhausen

SpVgg Unterhaching – SV Waldhof Mannheim

1. FC Saarbrücken – Dynamo Dresden

SC Freiburg II – FC Erzgebirge Aue

SSV Ulm 1846 – Hallescher FC

MSV Duisburg – Rot-Weiss Essen

FC Viktoria Köln – TSV 1860 München

SSV Jahn Regensburg – SC Preußen Münster

14. Spieltag (3. bis 5. November)

Dynamo Dresden – SC Freiburg II

FC Erzgebirge Aue – SC Verl

SC Preußen Münster – SSV Ulm 1846

SV Waldhof Mannheim – MSV Duisburg

SV Sandhausen – 1. FC Saarbrücken

VfB Lübeck – SpVgg Unterhaching

FC Ingolstadt 04 – Borussia Dortmund II

Hallescher FC – FC Viktoria Köln

TSV 1860 München – SSV Jahn Regensburg

Rot-Weiss Essen –Arminia Bielefeld

15. Spieltag (10. bis 12. November)

Borussia Dortmund II – VfB Lübeck

Rot-Weiss Essen – SV Waldhof Mannheim

FC Viktoria Köln – Dynamo Dresden

1. FC Saarbrücken – TSV 1860 München

SC Verl – Hallescher FC

SC Freiburg II – SC Preußen Münster

Arminia Bielefeld – SV Sandhausen

MSV Duisburg – FC Ingolstadt 04

SpVgg Unterhaching – FC Erzgebirge Aue

SSV Jahn Regensburg – SSV Ulm 1846

16. Spieltag (24. bis 26. November)

SSV Ulm 1846 – SC Freiburg II

TSV 1860 München – SpVgg Unterhaching

SV Waldhof Mannheim – SC Verl

SV Sandhausen – MSV Duisburg

Hallescher FC – 1. FC Saarbrücken

Dynamo Dresden – SSV Jahn Regensburg

FC Erzgebirge Aue – Borussia Dortmund II

SC Preußen Münster – FC Viktoria Köln

FC Ingolstadt 04 – Rot-Weiss Essen

VfB Lübeck –Arminia Bielefeld

17. Spieltag (1. bis 3. Dezember)

MSV Duisburg – VfB Lübeck

SSV Jahn Regensburg – SC Freiburg II

FC Viktoria Köln – SSV Ulm 1846

SpVgg Unterhaching – Hallescher FC

1. FC Saarbrücken – SC Preußen Münster

SC Verl – Dynamo Dresden

Borussia Dortmund II – TSV 1860 München

Rot-Weiss Essen – SV Sandhausen

SV Waldhof Mannheim – FC Ingolstadt 04

Arminia Bielefeld – FC Erzgebirge Aue

18. Spieltag (8. bis 10. Dezember)

SC Preußen Münster – SC Verl

SSV Ulm 1846 – Borussia Dortmund II

TSV 1860 München – Rot-Weiss Essen

Dynamo Dresden – SpVgg Unterhaching

SC Freiburg II – 1. FC Saarbrücken

VfB Lübeck – FC Ingolstadt 04

SSV Jahn Regensburg – FC Viktoria Köln

SV Sandhausen – SV Waldhof Mannheim

FC Erzgebirge Aue – MSV Duisburg

Hallescher FC –Arminia Bielefeld

19. Spieltag (15. bis 17. Dezember)

SC Verl – SSV Ulm 1846

DSC Arminia Bielefeld – TSV 1860 München

FC Ingolstadt 04 – SV Sandhausen

SV Waldhof Mannheim – FC Erzgebirge Aue

Borussia Dortmund II – Hallescher FC

1. FC Saarbrücken – SSV Jahn Regensburg

SpVgg Unterhaching – SC Preußen Münster

Rot-Weiss Essen – VfB Lübeck

FC Viktoria Köln – SC Freiburg II

MSV Duisburg – Dynamo Dresden

