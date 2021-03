Interview Mit so vielen Zuschauern plant RWE die nächste Saison

Essen. Regionalligist Rot-Weiss Essen ist im Pokal an Kiel gescheitert - und hat doch gewonnen. Ein Interview mit RWE-Chef Marcus Uhlig.

Das Glück war dieses Mal nicht auf der Seite von Rot-Weiss Essen. Der Viertligist unterlag am Mittwochabend im Viertelfinale des DFB-Pokals dem Zweitligisten Holstein mit 0:3 (0:2). Spielentscheidend war ein umstrittener Elfmeter, der zum 0:1 aus RWE-Sicht führte. Rot-Weiss Essens Vorsitzender Marcus Uhlig (50) sprach noch in der Halbzeitpause von einem "Riesen-Skandal". Am Tag nach dem Pokal-Aus legt der RWE-Chef im Interview mit dieser Redaktion nach. Außerdem spricht Uhlig über die finanziellen Erlöse des Pokals und die Planung für die kommende Saison.