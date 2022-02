U19-Derby: 2:1! Rot-Weiss Essen düpiert Schalke 04

Gelsenkirchen. Wahnsinn in der U19-Bundesliga West: Rot-Weiss Essen hat am Sonntag in letzter Minute mit 2:1 (0:1) beim FC Schalke 04 gewonnen.

Es läuft schon die dritte Minute der Nachspielzeit, als die Party der U-19-Fußballer von Rot-Weiss Essen endgültig im Schatten der Veltins-Arena beginnt: Nach einem Eckball seines Kapitäns Guiliano Zimmerling köpft Timur Mehmet Kesim, den sie Memo nennen, in diesem Spiel der A-Junioren-Bundesliga den 2:1 (0:1)-Siegtreffer beim FC Schalke 04, bei dem Norbert Elgert nach seiner Corona-Infektion auf die Trainerbank zurückgekehrt war.

Um es vorwegzunehmen: Dieser Erfolg der Rot-Weissen war alles andere als unverdient, weil sie ihn mehr wollten als die Königsblauen. Nachdem die Schalker in der 20. Minute durch Sidi Sané, der eine Hereingabe von Luis Klein am langen Pfosten ins Netz befördert hatte, mit 1:0 in Führung gegangen waren, ließen sie die ausgezeichnete Möglichkeit zum 2:0 in der 29. Minute aus. Juan Cabrera scheiterte an RWE-Keeper Dorian Drucks.

Die Essener, die auch schon im ersten Abschnitt einige gute Momente gehabt hatten, wurden nach dem Wechsel noch stärker. Und nach 71 Minuten fiel auch der verdiente Ausgleich. Der eingewechselte Armen Maksutoski vollendete nach Vorarbeit von Arnis Osmani.

Sidi Sané (l.) hat das 1:0 für Schalke gegen Rot-Weiss Essen geschossen. Foto: Thorsten Tillmann / ffs

Während die Offensiv-Aktionen des Elgert-Teams Seltenheitswert hatten, drückte die Mannschaft von Trainer Vincent Wagner weiter und belohnte sich in der Nachspielzeit mit dem Siegtor auf dem Kunstrasen-Platz 6 am Parkstadion. Als dieser Treffer fiel, waren die Essener in Überzahl. Schiedsrichter Lukas Koch hatte die Aktion von Gideon Guzy gegen Armen Maksutoski in de 88. Minute als Notbremse gewertet und dem Schalker die Rote Karte gezeigt.

Schalke 04 gegen Rot-Weiss Essen

Tore: 1:0 Sidi Sané (20.), Armen Maksutoski (71.), 1:2 Timur Mehmet Kesim (90.+3).

FC Schalke 04 U19: Rose - Campanile, Weichert, Aliu, Guzy - Hansen - Sané, Rotundo (39. Shubin), Cabrera (77. Tonye), Klein (35. Köster) - Kojic (90.+3 Milic).

