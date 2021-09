Live! RWE 0:2 hinten - Münster im Spitzenspiel überlegen

Münster. Das Spitzenspiel in der Regionalliga steht an. Die beiden Aufstiegsfavoriten Preußen Münster und Rot-Weiss Essen treffen aufeinander. Der Ticker

Preußen Münster und Rot-Weiss Essen hoffen beide auf den Aufstieg in die 3. Liga. Am Dienstagabend treffen die beiden Regionalliga-Schwergewichte im direkten Duell aufeinander. Trotz der Anstoßzeit um 19.00 Uhr und dem parallelen Start der Champions League ist das Stadion in Münster mit 7.500 Zuschauern bereits im Vorfeld komplett ausverkauft. Fans beider Klubs bleibt nur ein Live-Stream oder ein Live-Ticker.

Personell setzt Essens Trainer Christian Neidhart gegen die Preußen auf eine Fünferkette. Etwas überraschend rückt Zlatko Janjic für Simon Engelmann in die Startelf. Außerdem feiert Felix Bastians sein Startelfdebüt für die Bergeborbecker und Oguzhan Kefkir steht wieder in der Startformation. Dafür müssen Cedric Harenbrock und Felix Herzenbruch auf der Bank Platz nehmen.

