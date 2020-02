LIVE! Noch 0:0 - So läuft das Derby zwischen RWE und RWO

Essen. Der Tabellendritte Rot-Weiß Oberhausen tritt beim Tabellenvierten Rot-Weiss Essen zum Regionalliga-Derby an. Das Spiel im Live-Ticker.

Rot-Weiss Essens Trainer Christian Titz betonte vor dem Regionalliga-Derby gegen Rot-Weiß Oberhausen: "Wir wissen, dass wir zuhause spielen und wollen das Spiel gewinnen, um weiter in der Spitzengruppe zu bleiben. Wir haben mit den Derby-Siegen in Wuppertal und Oberhausen gesehen, wie glücklich wir die Menschen gemacht und wie sehr sie sich gefreut haben. Wir wollen auch am Sonntag glückliche RWE-Fans sehen."

Titz von Zusammenhalt beeindruckt

Der RWE-Trainer zeigt sich auch vom bisherigen Zusammenhalt zwischen Mannschaft und Fans beeindruckt - trotz der vier Heim-Pleiten in neun Auftritten an der Hafenstraße. Titz: "Die Fans hier können schon differenzieren, warum man verloren hat. Mal hat man viele Chancen vergeben, mal war der Gegner besser. Das ist Fußball, das ist Sport. Aber die Menschen haben bislang immer gesehen, dass die Mannschaft alles gegeben hat und das honorieren die Leute. Das wollen wir auch beibehalten. Wir werden auch gegen Oberhausen rausgehen, alles in die Waagschale werfen und versuchen mit Hilfe der Fans die drei Punkte im Stadion Essen zu behalten."

Oberhausens Trainer Mike Terranova sagte vor dem Spiel: "Ich freue mich riesig auf das Spiel. Wir fahren in Bestform nach Essen. Ich glaube, dass wir vor einem RWE-Spiel noch nie so stark waren. Ich will dieses Jahr mit Rot-Weiß Oberhausen etwas Großes erreichen. Ja, wir wollen Erster werden und um den Aufstieg in die 3. Liga kämpfen." (wozi)

So spielen die beiden Teams

RWE: Golz - Sauerland, Heber, Matuwila, Grund - Grote, Kehl-Gomez - Dorow, Conde, Kefkir - Platzek

RWO: Davari - Eggersglüß, Klaß, Löhden, Herzenbruch - März, Propheter - Steinmetz, V.-L. Stenzel, Oubeyapwa - Özkara

Hier geht es zum Live-Ticker: