Live! Janjic bringt RWE gegen Aachen früh in Führung

Essen. Ab 14 Uhr treffen Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen in der Regionalliga aufeinander. Die Gäste kommen mit neuem Trainer an die Hafenstraße.

Was für ein Duell: Rot-Weiss Essen gegen Alemannia Aachen, das klingt so gar nicht nach Regionalliga. Doch es ist nun mal Realität, und das seit vielen Jahren. Allerdings ist dieses Duell mit so viel Tradition behaftet, dass es an diesem Samstag (14 Uhr) an der Hafenstraße wieder volle Ränge geben wird. RWE-Trainer Christian Neidhart hat seine Mannschaft im Vergleich zum Düsseldorf-Spiel auf drei Positionen verändert. Niklas Tarnat, Erolind Krasniqi und Zlatko Janjic rücken für Luca Dürholtz, Oguzhan Kefkir und Simon Engelmann in die Startelf.

Mit rund 12.000 Zuschauern rechnet der Gastgeber. Und womit rechnet Gast Alemannia Aachen? Nach einer 1:4-Pleite gegen Rot Weiss Ahlen unter der Woche und dem insgesamt enttäuschenden Saisonstart hat sich der Klub von Trainer Patrick Helmes getrennte und in Fuat Kilic einen alten Bekannten als Nachfolger präsentiert. Der 48-Jährige war bereits zwischen 2016 und 2020 bei der Alemannia tätig und das auch ganz erfolgreich. Das macht es für den Essener Kollegen Christian Neidhart nicht einfacher, einen Plan auszutüfteln. „Da weiß man nicht so genau, was einen erwartet“, sagt RWE-Coach.





