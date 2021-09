Regionalliga Live! RWE will im Lippstadt die Tabellenführung festigen

Lippstadt. Regionalliga-Tabellenführer Rot-Weiss Essen ist in Lippstadt großer Favorit. Mit einem Sieg könnte die Spitzenposition gefestigt werden.

Im Vergleich zum 1:0-Erfolg gegen die U23 des FC Schalke 04 verändert Rot-Weiss Essens Trainer Christian Neidhart nur eine Änderung in der Startelf vor. Cedric Harenbrock darf diesmal nicht starten, für ihn rückt Zlatko Janjic in die Anfangsformation. Auch die Bank ist bis auf eine Personalie identisch, Der Rot-Gesperrte Erolind Krasniqi fehlt und David Sauerland steht das erste Mal in dieser Saison im rot-weissen Spieltagskader.

SV Lippstadt: Balkenhoff - Halbauer, Lübbers, Henneke, Heiserholt - Evers, Schlüsselburg - Woitzyk, Matter, Maiella - Maier.

RWE: Davari - Plechaty, Heber, Rios Alonso, Bastians - Grote, Dürholtz - Holzweiler, Janjic, Young - Engelmann.

Hier geht's zum Live-Ticker:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE