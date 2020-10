Live! Grote und Harenbrock treffen - 2:0 für RWE

Essen. Rot-Weiss Essen spielt in der Regionalliga gegen Fortuna Düsseldorfs U23. 5000 Zuschauer sind im Stadion. Die Partie im Live-Ticker.

Diesen Moment hat Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen herbeigesehnt: Beim Spiel gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf sind an diesem Freitag (19.30 Uhr) 5000 Zuschauer im Stadion - also alle Dauerkartenbesitzer. RWE hatte in den vergangenen Monaten ein Hygiene-Konzept ausgetüftelt, das diesen Fan-Besuch erst ermöglicht.

Die Unterstützung von den Rängen können die Essener möglicherweise sehr gut gebrauchen. Die Düsseldorfer sind wie die Gastgeber ungeschlagen und könnten sich als unangenehmer Widersacher erweisen. „Das ist eine starke Mannschaft, mit einem sehr guten Umschaltspiel“, sagte RWE-Trainer Christian Neidhart. (fs)

Die Startaufstellungen:

Essen: Davari - Plechaty, Heber, Hahn, Grund - Grote, Kehl-Gomez - Endres, Condé, Kefkir - Engelmann

Düsseldorf II: Gorka, Montag, Tomiak, Bornemann, Hagemann, Schaub, Oberdorf, Lobinger, Sieben, Siadas, Euschen

Tore: 1:0 Grote (71.), 2:0 Harenbrock (79.)

Hier geht es zum Live-Ticker von RevierSport:

RWE - Fortuna II