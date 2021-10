Live! RWE-Trainer Neidhart hat "Riesenrespekt" vor Uerdingen

Velbert. Rot-Weiss Essen will beim KFC Uerdingen den nächsten Sieg einfahren. Der schwach in die Saison gestartete Gegner ist jedoch in Schwung gekommen.

Der Monat Oktober soll für Rot-Weiss Essen ein goldener werden, bei sechs Spielen in vier Wochen steht ein beträchtlicher Teil der Ernte für den Tabellenführer auf dem Spiel. Nach den Top-Partien der letzten Wochen geht es nun nach Velbert zum Spiel beim Tabellenletzten KFC Uerdingen (Sa., 14, emka Sportzentrum).

Die Aufgabe gegen den KFC wird schwer genug, obwohl im Fanlager nur über die Höhe des Sieges diskutiert wird. Vom ersten Spieltag an als erster Absteiger – da noch fast ohne funktionsfähige Mannschaft – augemacht, haben sich die Uerdinger in den letzten Wochen immer mehr gesteigert und am vergangenen Dienstag gegen SF Lotte (2:0) den hart erkämpften und umjubelten ersten Sieg eingefahren. „Das Ergebnis unserer Arbeit, davor hatten wir auch schon einige knappe unglückliche Niederlagen“, weist KFC-Coach Dmitri Voronov auf die erfreuliche Entwicklung in seinem Team hin.

RWE-Traine Christian Neidhart sieht sich gewarnt: „Mit jedem Spiel bekommt die Mannschaft eine andere Fitness, sie ist mit der vom Saisonbeginn gar nicht mehr zu vergleichen. Da sind Spieler in der Truppe, die Uerdingen durchaus als Sprungbrett für andere Vereine sehen, die werden sich gegen uns hundertprozentig zerreißen, davor habe ich einen Riesenrespekt“, so Neidhart, der ein Erfolgsrezept sieht: „Ein frühes Tor würde uns sehr gut tun.“ (fs)

Hier geht es zum RevierSport-Liveticker:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE