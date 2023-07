2:1 gegen Ottensen: Rot-Weiss Essen testet zwei Spielsysteme

Langlingen. RWE gelingt im Testspiel gegen den Regionalligisten Ottensen ein 2:1-Sieg. Trainer Dabrowski probiert zwei Formationen aus - nur eine überzeugt.

Erfolgreicher Test am dritten Tag des Trainingslagers: Drittligist Rot-Weiss Essen hat Teutonia Ottensen am Mittwochabend mit 2:1 (2:0) besiegt. Es war ein intensives Spiel, der rot-weisse Auftritt konnte sich vor allem in Hälfte eins sehen lassen.

In der ersten Halbzeit bot Trainer Christoph Dabrowski ein 4-2-2-2-System gegen den ambitionierten Nord-Regionalligisten auf. Viel ging in der Anfangsphase rechts über Cedric Harenbrock. Die Führung fiel dann aber nach einem Angriff auf der linken Seite. Ekin Celebi flankte scharf in die Mitte, Ottensens Sebastian Hertner fälschte den Ball ins eigene Tor ab – 1:0 nach elf Minuten.

Eine muntere Partie entwickelte sich vor rund 120 Zuschauern auf dem Sportplatz in Langlingen. Björn Rother vergab die Chance auf das 2:0 (27. Minute), fast im Gegenzug scheiterte Ottensen knapp; schnell ausgeführter Freistoß, Diamant Berisha zog aus der Distanz ab. Da musste sich RWE-Torwart Felix Wienand ganz schön strecken.

RWE wechselt zur Halbzeit durch

Der Ausgleich wäre durchaus verdient gewesen, doch die Essener legten den zweiten Treffer in der 37. Minute nach. Ein schneller Konter war das, Nils Kaiser spielte den Steckpass zu Torben Müsel, der den Ball über Torwart Marius Liesegang lupfte.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Christoph Dabrowski munter durch, auch das System stellte der Trainer um – RWE lief nun in einem 4-2-3-1 auf. Es ging weiter zur Sache, für ein Testkick war gut Feuer drin. Nach einem Ballverlust von Eric Voufack erzielte Tobias Schwede den Anschluss für Ottensen (54.). So richtig kam Rot-Weiss nicht im neuen System an, das wirkte vor der Pause eingespielter.

Zwei Talente aus dem Nachwuchs

Zur 70. Minute warf Dabrowski schließlich zwei Talente aus dem Nachwuchs rein: Lennart Bollenberg (18/für Rios-Alonso) und den erst 15-jährigen Torwart Romero Gerres. Einen Freistoß von Ridel Monteiro lenkte er stark über die Latte, dann war Schluss.

An diesem Donnerstagvormittag wird RWE im Trainingslager eine Teambuilding-Einheit einlegen, nachmittags geht es auf den Trainingsplatz. Am Freitag stehen zwei weitere Einheiten an, ehe das Team zum Abschluss des Camps auf Eintracht Braunschweig trifft (Sa., 13 Uhr, Eintracht-Stadion).

Teutonia Ottensen – Rot-Weiss Essen 1:2 (0:2)

0:1 Hertner (Eigentor, 11.), 0:2 Müsel (37.), 1:2 Schwede (54.).

1. Halbzeit: Wienand – Plechaty, Kourouma, Rios Alonso, Celebi, Rother, Kaiser, Harenbrock, Müsel, Berlinski, Doumbouya.

2. Halbzeit: Wienand (Gerres) – Voufack, Kourouma, Rios Alonso (Bollenberg), Voelcke, Eisfeld, Sapina, Brumme, Young, Obuz, Berlinski.

