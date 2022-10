LIVE! 1:1! Rot-Weiss Essen gleicht bei Wehen Wiesbaden aus

Wiesbaden. Rot-Weiss Essen will beim Drittliga-Spiel bei Wehen Wiesbaden den ersten Auswärtssieg. Neben Heber sitzt auch Young zunächst draußen. Der Ticker.

Rot-Weiss Essen visiert beim SV Wehen Wiesbaden an. Um 14 Uhr wird die Partie in der Brita Arena angepfiffen – dabei vertraut Trainer Christoph Dabrowski derselben Startelf, die zuletzt den 1. FC Saarbrücken 1:0 geschlagen hatte.

SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen: Hier geht es zum Live-Ticker

Schon vor dem Duell sprach Dabrowski davon, „Luxusprobleme“ zu haben – der Kader biete ihm wieder einige Möglichkeiten. Er müsse sich Gedanken machen, wie er in Wiesbaden starten wolle.

2000 RWE-Fans in Wiesbaden mit dabei

Letztendlich sitzen Kapitän Daniel Heber und Isaiah Young nur auf der rot-weissen Bank. Andreas Wiegel, José-Enrique Rios Alsono, Felix Herzenbruch und Felix Bastians bilden wieder die Viererkette beim Tabellenfünfzehnten der dritten Liga. Im Mittelfeld starten Björn Rother, Felix Götze, Niklas Tarnat, auf den Außen stürmen Lawrence Ennali und Oguzhan Kefkir – Neuner ist Simon Engelmann.

RWE-Kapitän Daniel Heber. Foto: Tillmann/FFS

Bei Wehen Wiesbaden kann Rot-Weiss Essen auf die Unterstützung von rund 2000 Fans zählen, die den Weg aus dem Ruhrgebiet auf sich genommen haben. „Ich hoffe, dass die Jungs das Gefühl eines Heimspieles mit auf den Platz bekommen“, freute sich Dabrowski über die Unterstützung der Anhänger.

RWE-Trainer Dabrowski über den Gegner: "Wiesbaden ist ganz hoch anzusiedeln"

„Ich glaube, dass die Unterstützung der Fans ein Faktor sein kann, auch wenn es nicht vergleichbar mit einem Spiel an der Hafenstraße sein wird. Wir haben die Unterstützung bisher in jedem Auswärtsspiel gespürt“, so Dabrowski weiter. Das müsse das Team nutzen, um den ersten Auswärtssieg der Saison einzufahren.

Über den SV Wehen Wiesbaden sagte der 44-Jährige: „Wiesbaden ist ganz hoch anzusiedeln. Sie sind sehr gut darin, sich Torchancen herauszuspielen und bringen viele Flanken.“

Gut für die Gastgeber: Johannes Wurtz zurück kehrt zurück in die erste Elf. Der Offensivallrounder und Kapitän der Mannschaft fiel zuletzt verletzt aus.

So startet Rot-Weiss Essen:

Rot-Weiss Essen: Golz – Wiegel, Rios Alonso, Herzenbruch, Bastians, Rother, Tarnat, Götze, Kefkir, Ennali, Engelmann

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE