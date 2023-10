Rot-Weiss Essen will am Sonntag wieder vor heimischer Kulisse jubeln.

Live-Ticker LIVE! Rot-Weiss Essen will gegen Saarbrücken nachlegen

Essen. Nach dem Sieg bei Borussia Dortmund II will Rot-Weiss Essen an der Hafenstraße nachlegen. Das Spiel im Live-Ticker.

Rot-Weiss Essen muss am Sonntagnachmittag gegen einen direkten Tabellennachbarn ran - und könnte mit einem Sieg über den 1. FC Saarbrücken gleich acht Plätze in der Tabelle auf den fünften Rang klettern. Dafür müsste die Mannschaft von Christoph Dabrowski aber ein anderes Gesicht zeigen als im letzten Heimspiel gegen den SC Verl. Vor zwei Wochen bekam Rot-Weiss eine herbe 0:5-Klatsche an der Hafenstraße.

Dass die Mannschaft es besser kann, zeigte sie bereits in der Vorwoche beim Gastspiel bei Borussia Dortmund II, das der RWE mit 2:1 gewinnen konnte und von 7500 frenetischen Fans gefeiert wurde. Diese Anhänger würden sich auch am Sonntag freuen, wenn am Ende die drei Punkte auf das Konto ihres Klubs gehen würden.

Rot-Weiss Essen gegen Saarbrücken: Das Spiel im Liveticker

Mit vier Siegen aus elf Spielen und insgesamt 15 Punkten liegt Rot-Weiss Essen derzeit durchaus im Soll, doch in der 3. Liga ist alles weiterhin eng beieinander. Mit einem Erfolg am Sonntagnachmittag könnten sich die Essener nicht nur von den Abstiegsrängen lösen, sondern auch den Anschluss an den Relegationsplatz schaffen.

Mehr News und Hintergründe zu Rot-Weiss Essen:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE