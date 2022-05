LIVE! 0:0! Rot-Weiss Essen drängt auf das Führungstor

Essen/Münster. Wer steigt in die 3. Liga auf? Rot-Weiss Essen oder Preußen Münster? Am Samstag kommt es im Fernduell zur Entscheidung. Die Live-Ticker.

37 Spieltage sind in der Regionalliga West absolviert, eine Entscheidung ist nicht gefallen. Sowohl Rot-Weiss Essen als auch Preußen Münster stehen vor dem letzten Spieltag punktgleich dar, RWE hat das minimal bessere Torverhältnis.

Hier gibt geht es zu den Reviersport-Live-Tickern:

An diesem Samstag kommt es ab 14 Uhr zur Entscheidung, wer in die 3. Liga aufsteigt. RWE empfängt Rot Weiss Ahlen, Münster den 1. FC Köln II. Ganz Essen ist an diesem besonderen Tag auf den Beinen. Unseren Ticker zum Geschehen rund um das Spiel finden Sie hier.

Teamchef Jörn Nowak, der zum Debüt in Lotte gegen Rödinghausen einen klaren 3:0-Erfolg feierte, setzt auf dieselbe Elf wie in der vergangenen Woche. Einzig der verletzte Thomas Eisfeld muss ersetzt werden. Für ihn rückt Luca Dürholtz ins Team.

RWE-Interimstrainer Jörn Nowak Foto: Thorsten Tillmann / ffs

Rot-Weiss Essen gegen Rot Weiss Ahlen: Die Aufstellungen

Rot-Weiss Essen: Golz - Plechaty, Heber, Bastians, Herzenbruch - Tarnat , Dürholtz - Young, Harenbrock, Kefkir - Engelmann.

Bank: Koczor, Langesberg, Kesim, Janjic, Kleinsorge, Krasniqi, Rios Alonso, Sauerland, Rüth.

Beeindruckende Choreographie der Fans von Rot-Weiss Essen vor dem Finale gegen Rot Weiss Ahlen. Foto: Thorsten Tillmann / ffs

Rot Weiss Ahlen: Velichkov - Kahlert, Twardzik, Holldack, Marzullo, Ivan, Zuhs, Pihl, Mai, Wiesweg, Francis.

Bank: Szczepankiewicz, Lindner, Eickhoff, Marcino, Osmani, Mamutovic, Gueye, Benning, Marino, Efe Bayaki.

Schiedsrichter: Niklas Dardenne.

Rot-Weiss Essen und Preußen Münster: Alle Hintergründe zum Regionalliga-Finalwochenende:

