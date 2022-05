Live! Rot-Weiss Essen hofft auf Patzer von Preußen Münster in Wiedenbrück

Wiedenbrück. Die Spannung steigt im Aufstiegsrennen der Regionalliga. Preußen Münster spielt in Wiedenbrück. RWE hofft auf einen Ausrutscher. Der Live-Ticker.

Das Aufstiegsrennen in der Regionalliga West geht in die entscheidende Phase. Am Freitagabend muss Tabellenführer Preußen Münster im Zweikampf mit Rot-Weiss Essen vorlegen. Die Adler stehen ab 19:30 Uhr vor einer anspruchsvollen Aufgabe beim Tabellenachten SC Wiedenbrück. Es ist der vorletzte Spieltag, RWE muss bei zwei Punkten Rückstand hoffen, dass sich die Preußen noch einen Ausrutscher erlauben. Falls es heute Abend in Wiedenbrück nicht klappt, ist die U21 des 1. FC Köln im Saisonfinale die letzte Hoffnung der Essener, .

SC Wiedenbrück gegen Preußen Münster: Hier ist unser Live-Ticker

Die Essener haben bisher eine turbulente Woche erlebt. RWE hat sich am Donnerstag von Trainer Christian Neidhart getrennt. Sportdirektor Jörn Nowak und U19-Trainer Vincent Wagner werden am Samstag in Lotte auf der Trainerbank sitzen.

