Live! Rot-Weiss Essen gegen Fortuna Köln unter Zugzwang

Essen. Nach dem Pokal-Aus geht es für RWE in der Regionalliga weiter. Es wartet ein schweres Spiel gegen Fortuna Köln. Der Live-Ticker.

„Der März wird knüppelhart“, sagte Rot-Weiss Essens Vorsitzender Marcus Uhlig am vergangenen Mittwoch. An diesem Tag hatten die Bergeborbecker das DFB-Pokal-Viertelfinalspiel gegen den Zweitligisten Holstein Kiel mit 0:3 verloren. Nach dem f war es bereits die zweite Niederlage in Folge für die zuvor ein Jahr ungeschlagenen Essener.

Und so stehen die Rot-Weissen vor dem Regionalliga-Spiel gegen Fortuna Köln plötzlich unter ungewohntem Druck. Schließlich hatte der große Konkurrent um den Aufstieg in die 3. Liga, Borussia Dortmund II, am Samstag bereits vorgelegt und gegen den Abstiegskandidaten Wegberg-Beeck mit 2:0 gewonnen und liegt nun - mit zwei Spielen mehr - sechs Punkte vor RWE. Und die kommenden Gegner werden nicht einfacher: Nach den drittplatzierten Kölnern geht es mit Preußen Münster zum Vierten, danach ins Top-Spiel gegen den BVB II. Es folgen die Spiele gegen Borussia Mönchengladbach II, in Ahlen und das Derby gegen das wiedererstarkte Rot-Weiß Oberhausen.

Für die Partie gegen Fortuna Köln setzt Essens Trainer Christian Neidhart erstmals auf Winterzugang Steven Lewerenz in der Startelf. Der Rechtsaußen kam im Winter von Viktoria Köln und feierte zuletzt in Düsseldorf sein Debüt im rot-weissen Trikots. Im Vergleich zum Pokalspiel am Mittwoch setzt Neidhart auch wieder auf ein 4-2-3-1-System. Überraschung dabei: Kapitän Marco Kehl-Gomez rückt auf die Position des rechten Verteidigers. Im Zentrum beginnt Felix Backszat.

Vor Torhüter Daniel Davari agieren also von rechts nach links Marco Kehl-Gomez, Daniel Heber, Alexander Hahn und Kevin Grund in der Viererkette. Die Doppel-Sechs besteht standardgemäß aus Felix Backszat und Dennis Grote. Die offensive Dreierreihe bilden Lewerenz, Cedric Harenbrock und Oguzhan Kefkir, einzige Sturmspitze ist wie gewohnt Simon Engelmann.

So spielt RWE gegen Fortuna Köln

RWE: Davari - Kehl-Gomez, Heber, Hahn, Grund - Backszat, Grote - Lewerenz, Harenbrock, Kefkir - Engelmann.

Hier geht's zum Live-Ticker: