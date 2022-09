1:0! Dank Götze: Rot-Weiss Essen feiert überraschenden Sieg gegen Saarbrücken

Essen. Dicke Überraschung in der 3. Liga: Rot-Weiss Essen hat dem 1. FC Saarbrücken die ersten Niederlage zugefügt. Felix Götze trifft traumhaft.

„Über dem Strich“ wollte Drittligist Rot-Weiss Essen stehen, wenn es nun in die Länderspielpause geht. Und der Aufsteiger hat das Etappenziel erreicht: Mit einer leidenschaftlichen und konzentrierten Leistung wurde Aufstiegsaspirant 1. FC Saarbrücken am Montagabend mit 1:0 (1:0) auf die weite Heimreise geschickt.

Wie erwartet hatte es für Daniel Heber und Clemens Fandrich bis zum Spieltag nicht gereicht, so übernahmen Felix Herzenbruch und Björn Rother ihre Positionen. Und eine andere Veränderung kam noch hinzu: Isaiah Young, der bislang eine „Einsatzgarantie“ bekommen hatte, fand sich das erste Mal auf der Ersatzbank wieder, für ihn rückte mal wieder Oguzhan Kefkir in die Angriffsreihe.

RWE erinnerte in der Spielanlage an das vorletzte Heimspiel gegen Ingolstadt: Sehr griffig und konzentriert ging es gegen den Favoriten aus dem Saarland zu Werke, Rot-Weiss ließ in der ersten Halbzeit hinten einfach nichts zu. Aus einem starken Mittelfeld heraus, in dem Niklas Tarnat umsichtig absicherte und Felix Götze die Spitzen in Aktion brachte, ergaben sich einige vielversprechende Angriffe. Schon nach sechs Minuten flankte Kefkir in den Lauf von Lawrence Ennali, dessen Schuss sich in der Abwehr verfing. Und kurz darauf wurde ein aussichtsreicher Schuss des auffälligen Kefkir (11.) zur Ecke abgewehrt.

Die dickste Chance bis dahin hatte nach 25 Minuten Ennali: Wieder hatte Kefkir flach nach innen geflankt, der kleine Stürmer rauschte heran, verfehlte das Ziel aber um einige Meter. Aber die Richtung blieb in der Folgezeit dieselbe: Immer weiter nach vorne. Als Ennali auf rechts durch war (32.), wurde Engelmann in der Mitte zugestellt.

Nach 37 Minuten dann die längst verdiente Führung: Wieder hatte Tarnat im Mittelfeld durch Beharrlichkeit einen Ball erobert, diesmal schickte er Felix Götze. Der lief und lief mit der Kugel, und da niemand ernsthaft attackierte, schloss er aus 16 Metern genau ins lange Eck ab: 1:0.

Felix Götze hat Rot-Weiss Essen gegen Saarbrücken zum Sieg geschossen. Foto: Thorsten Tillmann / ffs

Von Saarbrücken kam bis dahin enttäuschend wenig. Nach vorne brachte der Tabellendritte überhaupt nichts zustande, Trainer Uwe Koschinat bekam am Rand einen Anfall nach dem anderen. Seine Kabinenansprache zur Pause war sicher bis auf die unteren Ränge zu hören.

Es zeigte offensichtlich Wirkung, der Aufstiegsaspirant wurde nach dem Wechsel etwas offensiver, ohne wirklich gefährlich vor dem Tor von Jakob Golz aufzukreuzen. RWE lauerte nun auf Konter, als Ennali den tödlichen Pass in die Tiefe auf den durchstartenden Engelmann spielte, soll dieser hauchdünn im Abseits gestartet sein.

Nach einer Stunde kam ein wenig Hektik ins Spiel. Nachdem Götze an der Außenlinie hart attackiert wurde, sprang dieser auf und stieß seinen Gegenspieler zu Boden. Die Gelbe Karte, die ihm Schiedsrichter Hempel darauf zeigte, war wohlwollend. Dass Kefkir für einen harmlosen Zweikampf mit Showeinlage des Saarbrückers auch Gelb sah, roch nach Konzession.

Aber Saarbrücken wurde nun drängender. Eine Flanke von Neudecker geriet zur gefährlichen Bogenlampe, die Golz allerdings entschärfte (65.). RWE-Coach Christoph Dabrowski wollte nun Entlastung schaffen und brachte nun doch Sprinter Young für den vorbelasteten Götze.

Rot-Weiss Essen: Felix Golz rettet den Sieg über die Zeit

Doch der Druck der Gäste nahm weiter zu. Den 20-Meter-Schuss von Neudecker lenkte Golz mit Mühe am Pfosten vorbei (73.). Die Kräfte schwanden, Dabrowski brachte dreifaches neues Personal, die Kulisse war auch da und unterstützte ihre Mannschaft leidenschaftlich. Über die Saarbrücker, die nun mit dem Abholzen begannen, brach eine „gelbe Flut“ herein.

Bis zum Schluss wurde aber weiter gezittert. Als Sebastian Jacob aus kurzer Distanz einen todsicheren Kopfball ansetzte (87.), lieferte Golz eine „Monsterparade“ – das Sahnehäubchen des Abends!

Rot-Weiss Essen – 1. FC Saarbrücken 1:0 (1:0)

RWE: Golz, Bastians, Herzenbruch, Rios Alonso, Wiegel (76. Kourouma), Tarnat, Rother, Götze (70.Young), Kefkir (90. Voelcke), Engelmann (76. Berlinski), Ennali (76. Loubongo).

Tor: 1:0 Götze (37.).

