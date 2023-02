Live! Rot-Weiss Essen bei Viktoria Köln: Das Spiel im Ticker

Rot-Weiss Essen will heute bei Viktoria Köln den ersten Sieg des Jahres 2023 bejubeln.

Köln. Rot-Weiss Essen kann heute ab 19 Uhr den Vorsprung auf die Abstiegsplätze ausbauen. Es geht zu Viktoria Köln. Das Spiel im Live-Ticker.

Seit sechs Spielen wartet Rot-Weiss Essen in der 3. Liga auf einen Sieg. Keine gute Bilanz, doch Grund zur Panik gibt es nicht. Denn die Konkurrenz meint es gut mit den Essenern. Am Wochenende haben bis auf den SV Meppen alle Teams aus dem Tabellenkeller verloren. RWE hat nach wie vor fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Dieses Polster kann der Aufsteiger heute Abend ausbauen. Denn ab 19 Uhr ist das Team von der Hafenstraße zu Gast bei Viktoria Köln.

Viktoria Köln gegen Rot-Weiss Essen: Das Spiel heute im Live-Ticker

An das Hinspiel gegen den Tabellenelften haben die Essener keine guten Erinnerungen. Am dritten Spieltag gab es eine 1:4-Heimklatsche, die RWE früh in eine sportliche Krise schlittern ließ. Nun ist Wiedergutmachung angesagt.

Am Höhenberg muss RWE erneut auf Stürmer Simon Engelmann verzichten, der aufgrund einer Mandelentzündung das zweite Spiel in Folge verpassen wird. Die Hoffnungen ruhen bei den Gästen auf Torben Müsel, dem Trainer Christoph Dabrowski ein „gutes Debüt“ bescheinigte – gegen den MSV Duisburg hat der Neuzugang auf sich aufmerksam machen können.

Rot-Weiss Essen: Christoph Dabrowski fordert gegen Viktoria Köln Mut

Dabrowski fordert einen mutigen Auftritt seiner Mannschaft gegen die Kölner, die im Jahr 2023 ebenfalls noch auf den ersten Sieg warten. „Die Kölner Mannschaft will mutig Fußball spielen und wird deshalb auch Fehler machen. Durch die mutige Arbeit gegen den Ball haben wir die Chance, die gegnerische Kette auseinanderzuziehen.“

